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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu!

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin salı günü cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıklayacağı Tarih Belli Oldu!(9/10)5

CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin, salı günü cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi.

VEKİLLER FUARDA HAK, HUKUK ADALET SLOGANI ATTI

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekillerinden Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Atila Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Utku Çakırözer ile Musa Çam, İzmir Kitap Fuarı'na katılarak, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'Çöp Adamın Gayrıresmi Tarihi' ve 'Siz Yürürken Ben Yatarken' isimli kitaplarını imzaladı. Fuarda okurlarla buluşan vekiller, 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı.

"BÜTÜN SUÇLAMALAR DÜŞTÜ, TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR"

Burada gazetecilere konuşan Tuncay Özkan, "Neredeyse 1 yıl oldu. Bütün suçlamalar düşmesine, bütün iddialar çürümesine ve yok olmasına karşın Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu devam ediyor. Bu nedenle biz bir an önce Enis Berberoğlu'na özgürlük istiyoruz. Bir gazetecinin, halkın haber alma hakkına saygı duyarak, siyasetçi olduktan sonra ifşa olmuş bir olayla ilgili, belge ve bilgileri teslim etmesine önce casusluk dediler. Sonra casusluk suçlaması düştü, bir örgüte istemeden de olsa yardım ve yataklık dediler. Artık böyle bir suçlama olmaz" dedi.

ANAYASA MAHKEMES'İNİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Enis Berberoğlu'nu tanıdıklarını ifade eden Tuncay Özkan, birlikte uzun yıllar çalıştıklarını anlattı. Özkan, "Enis Berberoğlu'na 'Fethullahçı' demek, Türkiye'de herkese 'Fethullahçı' demektir. Böyle bir suçlama kabul edilemez, bu olmaz. Biz Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) göreve çağırıyoruz. Bir an önce Berberoğlu ile ilgili hakkı, hukuku ve adaleti yerine getirmeleri lazım. Özgür bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Cezaevinde 6 yıl kaldığını ve bu süre boyunca arkadaşlarının kendisi adına kitaplarını imzaladıklarını anlatan Özkan, "Ben o kitapları şimdi gördüğümde gözlerim doluyor. İnsanların özgürlüklerini, masumiyetlerini böyle heder etmemek lazım" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki salı günü Parti Meclisi toplantısında açıklanacağını ifade eden Tuncay Özkan, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı salı günü sizlerle tanışacak. Salı gününü bekleyin" diye konuştu.

"MÜTHİŞ BİR DEVRİM"

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini de değerlendiren Tuncay Özkan, şunları söyledi: "Bugünkü olay, Türkiye'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi, kimsesiz hissetmemesi anlamında, hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi anlamında müthiş bir devrimdir. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de artık CHP sahadadır. CHP'nin olduğu yerde, kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Herkesin CHP ile kucaklaşma zamanı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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