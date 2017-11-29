CHP'nin olağan kurultayını ne zaman yapacağı belli oldu. Kurultayın 3-4 Şubat 2018'de yapılacağı belirtildi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

Parti genel merkezinde 7 saat süren toplantıda, PM'nin gündemindeki maddelerin yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu da görüşüldü. Raporda, genel başkan yardımcılıklarının çalışmalarına yer verildi.

OLAĞAN KURULTAY 3-4 ŞUBAT'TA

Bazı af talepleri de görüşülen PM'de, MYK'nın 3-4 Şubat 2018'de yapılmasını önerdiği 36. Olağan Kurultayı tarihi de netleşti. PM, MYK'nın talebi doğrultusunda olağan kurultayın 3-4 Şubat'ta yapılmasını kararlaştırdı.

60 KİŞİLİK PM DE BELİRLENECEK

Üyelerin de son PM olması nedeniyle birer konuşma yaptığı toplantıda, Kılıçdaroğlu çalışmalarından dolayı PM üyelerine teşekkür etti.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçiminin yanı sıra 60 kişilik PM de belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP ÇIKACAK MI?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması beklenen kurultay'da Kılıçdaroğlu'na rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Kaynak: haberinburada