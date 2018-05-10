Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesiyle ilgili konuştu. Bozdağ, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.

BASIN TOPLANTISIYLA DUYURDULAR

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle Mecliste basın toplantısı düzenlediler.

Konuşmasına, 15 milletvekilinin isimlerini sayarak başlayan Özkoç, "15'liler artık yuvada, görevleri tamam. (Söz konusu adalet ise söz konusu demokrasi ise söz konusu güçlü bir Türkiye ise söz konusu vatan ise gerisi teferruattır) diyen 15 arkadaşımız görevlerini yaparak, gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar." dedi.

Demokrasinin temel koşullarından birinin eşit, adil ve güvenli seçim olduğunu vurgulayan Özkoç, siyasi partilerin seçimlere katılmaması için elinden gelen her şeyi yapan iktidara karşı, CHP ve 15 milletvekilinin görevlerini yerine getirdiklerini bildirdi.

CHP'YE DÖNEN 15 VEKİL

İYİ Parti'den CHP'ye geri dönen 15 milletvekilinin isimleri şunlar:

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."

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Kaynak: haberinburada