Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütte "Şemsettin" kod adıyla bilinen Ali Taşvuran, CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları'na sızdırılması ve orada alınan kararların FETÖ'ye aktarılması karşılığında örgütten aylık 2 bin 200 lira maaş aldığını itiraf etti.

ÖNCE CHP'YE SIZDI, ŞİMDİ İTİRAFÇI OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Taşvuran, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

EĞİTİM VERDİĞİ GENÇLER ASKER OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı öne sürülen Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneğine yönelik soruşturma kapsamında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" adlı şifreli dosyada da ismi bulunan Taşvuran'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u yüklemeden önce Kakao Talk, Eagle ve Cover Me isimli programları da kullandığına ve eğitim verdiği gençlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) girdiğine yönelik detaylar dikkati çekti.

ÜNİVERSİTEDE OKURKEN ÖRGÜT EVİNDE KALMIŞ

Taşvuran, iddianameye giren ifadesinde, 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü kazandıktan sonra Sakarya'dan Bursa'ya geldiğini anlatarak, örgüte bağlı evde kaldığını, bu süre içinde ortaokul öğrencilerine "ev abiliği" yaptığını belirtti.

KOD ADI ŞEMSETTİN

Örgüt içinde kendisine de kod adı verildiğini ifade eden Taşvuran, "Halit' isimli cemaat abisi bana 'Biz herkese güzel anlamlar taşıyan isimler veriyoruz. Sana da bir isim verelim.' dedi. Bana 'Sen düşün, karar ver.' dedi. Ben de kendisine Şems ismini önerdim, o da bana bu ismin olmayacağını söyledi. Bunun üzerine, Akşemsettin olmasını istedim, 'Bu da olmaz, sana Şemsettin diyelim.' dedi ve o günden itibaren cemaat yapılanmasındaki ismim Şemsettin olarak başladı. Tanıştığım herkese kendimi Şemsettin olarak tanıttım." diye konuştu.

CHP GÖREVİ KAMPTA VERİLMİŞ

Bazı dönemlerde özellikle sömestr tatillerinde kampa gittiklerini anlatan Taşvuran, şunları kaydetti:

"17-25 Aralık döneminden sonra yine bir kampa katıldım. Bu kampta 'Yavuz' kod isimli, o dönem Cansun Sarıyıldız'ın yanında il abisi yardımcısı olduğu söylenen bıyıklı, 170 santimetre boylarında, 45-50 yaşlarında, seyrek saçlı, kilolu, tam bir 'cemaat abisi tipi' dediğimiz bir tipi vardı. Benimle özel olarak görüşmek istediğini söyledi ve ayrı bir odaya geçtik. Telefonları kapatıp görüşme odasının dışında bıraktık. Vatan millet adına bir şey yapmak gerektiğini, bu dönemin zorlu olduğunu ve bu noktada bana bir vazife vereceğini söyledi. Siyaset yapıp yapmak istemediğimi sordu. Ben de istemediğimi belirtip sonra 'Serdar' ve 'Tahir' kod isimlerini kullanan abi, bizim olduğumuz odaya geldi.

FETÖ ABİSİ: AK PARTİ'YE Mİ CHP'YE Mİ GEÇMEK İSTERSİN?

Benimle kendisinin ilgileneceğini söyledi fakat benden siyasete atılmak istiyorsam bazı şeylere dikkat etmem gerektiğini, örneğin Bank Asya'da hesabım varsa kapatmamı, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliği varsa iptal ettirmemi, bundan sonra cemaatten kimseyle görüşmemem gerektiğini, cemaatteki insanlara tayinim çıktığını, bundan sonra aralarında olmayacağımı söylemem gerektiğini söylediler. 'Yavuz' kod isimli cemaat abisi, AK Parti'ye mi yoksa CHP'ye mi geçmek istediğimi sordu. Kendi isteğimle CHP'ye üye oldum.

"ETKİLİ SOSYAL MEDYA KULLANIM EĞİTİMİ ALDIM"

Taşvuran, kendisinden sorumlu olan örgüt imamının yönlendirmesiyle 2014'te CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları'na üye olduğunu, parti içinde yükselebilmesi ve deşifre olmaması için örgütün destekleriyle İstanbul'da özel olarak diksiyon, etkili sosyal medya kullanımı gibi kişisel gelişim eğitimleri aldığını belirtti.

"EV KİRASI VE CEP TELEFONU FATURASINI ÖRGÜT KARŞILADI"

Bu eğitimlerin ardından Bursa'ya döndüğünü anlatan Taşvuran, deşifre olmamak için örgüt evinden ayrılarak Nilüfer ilçesinde yalnız başına bir evde yaşamını sürdürdüğünü, bu evin giderlerinin ve kendisindeki cep telefonunun faturasının örgüt tarafından karşılandığını ifade etti.

FETÖ'NÜN YENİ HABERLEŞME PROGRAMI

Taşvuran, örgütten aylık en fazla 2 bin 200 lira para aldığını belirterek, şu beyanlarda bulundu:

"Görükle'de tutmuş olduğum evin kirasını örgütün cemaat abileri genelde elden, birkaç defa da açmış olduğum hesaba yatırarak verdiler. Bu paranın bin lirası kira ve faturalar için, 500 lirası CHP'deki etkinlikler ve dışarıda yapmış olduğum harcamalar için, 250 lirası da iaşe bedeli olmak üzere toplam bin 750 lira para veriyorlardı. Daha sonra 2017 yılı içinde başka bir daireye taşındım. Kira fiyatları yüksek olduğundan dolayı en fazla 2 bin 200 lira bana veriyorlardı. Bu aylığımı almak için kod ismi Serdar olan kişiyle cep telefonumda yüklü olan hesap makinesi şeklindeki örgütün yeni kullandığı haberleşme programında yazışıp benim daireme gelmesini bekliyordum."

CHP İÇİNDEKİ BİLGİLERİ FETÖ YÖNETİCİSİNE AKTARDI

Ali Taşvuran, kendisinden sorumlu örgüt imamıyla "ByLock" ve çeşitli programlar üzerinden görüşmeler yaptığını, parti içindeki çeşitli bilgileri, alınan kararları bu örgüt yöneticisine anlattığını, zaman zaman örgüte ait bazı evlerde buluşarak yüz yüze görüştüğünü de itiraf etti.

Taşvuran, CHP'deki görevini bırakmak istediğini ancak buna karşı çıkıldığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Tabletime ByLock yüklediğimde, kendi numaram üzerinden internete bağlandım. Bana izah edilen bazı bilgiler doğrudur. Ben bu hat üzerinden tabletimle ByLock programına bağlandım. Kullanıcı profil bilgileri bana aittir. Ben, düşüncelerim gereği, abim olan 'Halit' kod isimli kişiye ByLock isimli programdan örgüte geri dönmek istediğimi, cemaatimi özlediğimi belirttiğim halde o, CHP'de kalmamı, burada örgüte yardımcı olmamı, bu yaptığım hareketin örgüt için çok daha önemli olduğunu belirten bir diyalog yaşadık."

BYLOCK'TAN TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ekim ayında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Taşvuran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Taşvuran, CHP Nilüfer Gençlik Kolları'na üye olduğunu, partiye örgüt tarafından özel olarak sızdırıldığını itiraf etmişti.

Kaynak: haberinburada