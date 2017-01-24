Kaymakamlar Sınavı Nasıl Kazandıklarını İtiraf Etti
Erdoğan'dan Afrika'da Fetö Uyarısı!
Pakistan'dan Karadan Karaya Füze Denemesi
Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Charlie Adam!
İran'dan Türkiye'ye Doğalgaz İndirimi
Akom'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye Geliyor
Nakit Ödemeye Bye Bye Diyoruz!
İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması!
Yerli Otoda Bir Değil Dört Babayiğit Olacak
Açıkalın, Müge Dağıstanlı'ya Evlenme Teklif Etti
Beşiktaş'tan Demba Ba Bombası!
Ardahan'da Cumhurbaşkanına Hakarete 5 Tutuklama
Fetö'den Aranan Kadın Cezaevinde Yakalandı
Diş Fırçası Asla Islatılmamalı Çünkü…
Merkez'in Faiz Kararına Dolar Nasıl Tepki Verdi?
Hasankeyf'te Pkk'nın Silahları Bulundu
'saddam'ın Saray'ı Deaş'tan Alındı
Galatasaray'da Chedjou Affedildi!
Merkez Bankasından Faiz Kararı

cıa 30 yıl sonra açıkladı!

CIA 30 YIL SONRA AÇIKLADI!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet üzerinden erişime açtığı 1987 tarihli belgelerde, Suriye ve Yunanistan'ın terör örgütlerine destek verdiği, bunun istihbarat raporlarına girdiği göze çarptı.

Tarih : 24 Ocak 2017, 14:07
Puan Ver : Cıa 30 Yıl Sonra Açıkladı!(7/10)9


CIA'in geçen hafta erişime açtığı belgelerde, ABD'nin ilgili birimlerinin "Terörle Mücadele Uyarı ve Tahmin" başlıklı toplantısında neler konuşulduğuna dair 1 Temmuz 1987'de dönemin CIA Direktör Yardımcısı Robert Gates'e sunulan rapor da yer aldı.

Raporda, Suriye ve Yunanistan'ın başta PKK ve ASALA olmak üzere birden fazla terör örgütüyle bağlantı içinde olduğu ve destek sağladığı göze çarptı.



'ASALA'NIN ATİNA'DA BİR OFİSİ VAR'

Yunanistan'da dönemin başbakanı olan Andreas Papandreu ve lideri olduğu Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) hükümetinin Ermeni terör örgütü ASALA'ya destek olduğunu CIA'in rapor ettiği belgede, ASALA'nın aynı zamanda Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının gizli tutulduğu belirtildi.



Yunanistan'daki terör olaylarının ve terörist faaliyetlerinin yer aldığı belgede, şunlar kaydedildi: "Yabancı terörist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunların birkaçının burada destek altyapıları geliştirdiğine inanılıyor. Bu gruplar arasında Hizbullah, Ebu Nidal Örgütü (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hükümeti bu grupların faaliyetlerini kısıtlamak için bir harekette bulunmadı ve (hükümette) bu gruplara yönelik 'dokunma' anlayışı mevcut. Örnek olarak eğer oradaki Libyalı ya da Filistinli gruplar Yunan olmayan hedeflere yoğunlaşırsa Yunan hükümetinin bir bölümünde başka tarafa bakma eğilimi var. ASALA'nın Atina'da bir ofisi var ve ASALA'nın Atina'da gizli varlığı olduğu yönünde raporlar bulunuyor."



'ŞAM TERÖRİZMİ BÖLGESEL OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEK'

Aynı CIA belgesinde, Suriye'de o dönem iktidarı elinde tutan Hafız Esad'ın terör örgütü PKK'nın yanı sıra din referanslı radikal gruplara destek sağladığı belirtilerek, Şam yönetiminin terörizmi özellikle Ortadoğu'da kullanmaya devam edeceği vurgulandı.



Suriye'nin terör örgütlerine verdiği destek hakkında belgede, şu ifadeler yer aldı: "Şam, PKK ile olan bağlantısını sürdürdü ve yakın zamanda İran Körfezi bölgesinde terör eylemleri geçmişi olan iki örgüte (PKK ve Ebu Nidal Örgütü) sığınak sağlama teklifinde bulundu. Özetle Suriye'nin hareketleri taktik amaçlı ve geçicidir. Şam, özellikle terörizmi bölgesel bağlamda kullanmaya devam edecektir." Belgede ayrıca, Hafız Esad'ın bölgedeki din referanslı terör örgütlerine destek vermeyeceği beklentisinin gerçekçi olmayacağı kaydedildi.



CIA, hazırlanmasının üzerinden en az 25 yıl geçen ve gizliliği kaldırılan belgelerini internet üzerinden erişime açmıştı. Daha önce sadece Maryland'de bulunan Ulusal Arşiv'deki 4 bilgisayardan erişilebilen yaklaşık 12 milyon sayfalık belge CIA'in internet sitesine yüklenmişti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Cıa  30  Yıl  Sonra  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER