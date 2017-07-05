Wikileaks tarafından sızdırılan yeni belgeler Windows hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. CIA, Windows kullanıcılarının yerini saniyeler içerisinde tespit edebiliyor.



Sızdırdığı dosyalarla tanınan WikiLeaks, CIA'in peşini bırakmıyor. Son dönemde Amerikan istihbarat servisi ile ilgili birçok çarpıcı belge yayınlayan WikiLeaks, dün bu sızıntılara bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan yeni belgeler, CIA'in 2013 yılından beri kötü amaçlı bir yazılım kullanarak Windows kullanıcılarını takip ettiğini ortaya çıkardı.



ELSA adını taşıyan bu yazılım kullanılarak dünyanın neresinde olursa olsun Windows kullanıcılarının yeri saniyeler içerisinde tespit ediliyor. ELSA ilk başta Windows 7 için geliştirilmiş. Ancak bazı ufak ayarlamalar yaparak bu yazılımın Windows 10 ve diğer tüm Windows sürümleri için de kullanılabildiği söyleniyor.



WikiLeaks tarafından bir süredir paylaşılan bu belgelerden açık bir şekilde anlaşılıyor ki Amerikan istihbarat ajansı yıllardır Windows üstünde tam kontrole sahip. Geliştirdiği yazılımlarla işletim sistemine girmeyi başaran ajans, bu sayede kullanıcıları rahatça takip edebiliyor.