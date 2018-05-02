Cıa Yeni Başkanını Tanıttı, Türkiye Detayı Dikkat Çekti
Bosch, Dizel Otomobiller İçin Zehirli Gaz Salınımını Önleyecek Çözümü Buldu
Lise Öğrencisi Tüfekle Kafasına Sıkarak İntihar Etti
Şenol Güneş'ten Yurt Dışına Gidiyor Musunuz? Sorusuna İlginç Yanıt
Tramvayda Ayakkabısını Çocuğa Giydirip Yola Çorapla Devam Etti
Seçim Vaatleri Belli Oluyor! İşte Chp'nin Asgari Ücret Önerisi
İstanbul'daki 20 Kara Noktaya Dikkat!
Ertuğrul Sağlam, Takımda Kalmak İçin Kulübün Satışını Bekliyor
Şenol Güneş, Gs Maçı Sonrası Bodrum'a Gitti
Kırmızı Bültenle Aranan Pkk'lı Terörist İç Çamaşırıyla Yakalanmış
Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız, 5. Kez Geldi! Polis Yakalayamadı
Herkes Bunu Bekliyordu! Instagram'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor
Üç Saatlik Operasyonla Buzağı Arda Sağlığına Kavuştu
Kalp Krizi Geçiren Ünlü İş Adamı, Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Soruşturmasında Bakan Faruk Çelik'i Ele Geçirme Planının Yazışmaları Çıktı
Akşener, Cumhurbaşkanı Adaylığı Başvurusu Yaptı
6 Yıl Sonra Gittiği Ülkede Şıklığıyla First Lady'i Gölgede Bıraktı!
Fetö'nün Abd'deki İki Elebaşı Görüntülendi!
Seçmen Listeleri Askıya Çıktı! Sorgulamak İçin Tıklayın
Murat Boz İle Aslı Enver Ayrılığının Detayları Ortaya Çıktı

CIA yeni başkanını tanıttı, Türkiye detayı dikkat çekti

CIA YENİ BAŞKANINI TANITTI, TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

CIA, yeni direktörleri Gina Haspel'in geçmişine dair bilgiler paylaştı. Paylaşılan belgede Haspel'in akıcı şekilde Türkçe konuştuğu bilgisi de yer alıyor.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Cıa Yeni Başkanını Tanıttı, Türkiye Detayı Dikkat Çekti(9/10)5

Mike Pompeo'nun Dışişleri bakanlığı koltuğuna geçirilmesi nedeniyle boşalan CIAdirektör koltuğuna Gina Haspel oturdu. İlk kadın CIA direktörü olan Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında ilginç detaylar yer alıyor.

İYİ DERECEDE TÜRKÇE VE RUSÇA

CIA'nın imaj değişikliğine gitmek için ilk kadın başkanlarını göreve getirdiği konuşulurken, Gina Haspel'in yalnızca bu sebepten ötürü getirilmediği de ortaya çıktı. Uzun yıllar CIA'da üst düzey görevlerde bulunan Haspel'in çok iyi deredece Türkçe ve Rusça konuşabildiği ortaya çıktı.

CIA tarafından yayınlanan öz geçmiş bilgilerinde yer alan detaylarda Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçe'yi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.

Yeni CIA Başkanı Haspel'in çok iyi derecede Türkçe ve Rusça bilmesi, iyi niyetli olmayan planların yeniden devreye sokulmasına işaret olabileceği düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cıa  Yeni  Başkanını  Tanıttı  Türkiye  Detayı  Dikkat  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER