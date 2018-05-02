CIA YENİ BAŞKANINI TANITTI, TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
CIA, yeni direktörleri Gina Haspel'in geçmişine dair bilgiler paylaştı. Paylaşılan belgede Haspel'in akıcı şekilde Türkçe konuştuğu bilgisi de yer alıyor.
Mike Pompeo'nun Dışişleri bakanlığı koltuğuna geçirilmesi nedeniyle boşalan CIAdirektör koltuğuna Gina Haspel oturdu. İlk kadın CIA direktörü olan Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında ilginç detaylar yer alıyor.
İYİ DERECEDE TÜRKÇE VE RUSÇA
CIA'nın imaj değişikliğine gitmek için ilk kadın başkanlarını göreve getirdiği konuşulurken, Gina Haspel'in yalnızca bu sebepten ötürü getirilmediği de ortaya çıktı. Uzun yıllar CIA'da üst düzey görevlerde bulunan Haspel'in çok iyi deredece Türkçe ve Rusça konuşabildiği ortaya çıktı.
CIA tarafından yayınlanan öz geçmiş bilgilerinde yer alan detaylarda Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçe'yi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.
Yeni CIA Başkanı Haspel'in çok iyi derecede Türkçe ve Rusça bilmesi, iyi niyetli olmayan planların yeniden devreye sokulmasına işaret olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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