ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM
Mart ayında Nazlı Kurbanzade ile dünya evine giren Ali Sunal, önceki gün gerçekleşen Cici Babam filminin galasında eşiyle birlikte objektiflere poz verdi.
Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 40 yaşındaki oğlu Ali Sunal, geçtiğimiz ay evlendiği Nazlı Kurbanzade ile düğün sonrası ilk pozunu verdi. Ünlü çift, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve 20 Nisan'da vizyona girecek olan Cici Babam filminin galasına katıldı.
MART AYINDA DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ
Mart ayında dünya evine giren Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, önceki gün gerçekleşen bir film gösterimine katıldı.
MUTLU ÇİFT DÜĞÜN SONRASI İLK POZUNU VERDİ
Düğünden sonra ilk kez objektiflere yansıya çiçeği burnunda çift, kameralara mutluluk pozu verdi.
Kaynak: haberinburada
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