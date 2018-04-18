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Çiçeği Burnunda Çiftten Düğün Sonrası İlk Paylaşım
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Çiçeği burnunda çiftten düğün sonrası ilk paylaşım

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM

Mart ayında Nazlı Kurbanzade ile dünya evine giren Ali Sunal, önceki gün gerçekleşen Cici Babam filminin galasında eşiyle birlikte objektiflere poz verdi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Çiçeği Burnunda Çiftten Düğün Sonrası İlk Paylaşım(8/10)4

Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 40 yaşındaki oğlu Ali Sunal, geçtiğimiz ay evlendiği Nazlı Kurbanzade ile düğün sonrası ilk pozunu verdi. Ünlü çift, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve 20 Nisan'da vizyona girecek olan Cici Babam filminin galasına katıldı.

MART AYINDA DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

Mart ayında dünya evine giren Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, önceki gün gerçekleşen bir film gösterimine katıldı.

MUTLU ÇİFT DÜĞÜN SONRASI İLK POZUNU VERDİ

Düğünden sonra ilk kez objektiflere yansıya çiçeği burnunda çift, kameralara mutluluk pozu verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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