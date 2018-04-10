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Çiftçi canından bezdi! Paraşütle binlerce böcek tarlaya atılmış

ÇİFTÇİ CANINDAN BEZDİ! PARAŞÜTLE BİNLERCE BÖCEK TARLAYA ATILMIŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca mahallesinde paraşütle tarlaya atılan binlerce böcek, çiftçiyi canından bezdirdi. Bir kısmı öldürülen cinsi belirlenemeyen böcekler, İnegöl Ziraat Odası'nı da harekete geçirdi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Çiftçi Canından Bezdi! Paraşütle Binlerce Böcek Tarlaya Atılmış(8/10)4

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca mahallesinde paraşütle tarlaya atılan binlerce böcek, çiftçiyi canından bezdirdi. Haşere ilacıyla bir kısmı öldürülen cinsi belirlenemeyen binlerce böcek, İnegöl Ziraat Odası'nı da harekete geçirdi.

BİNLERCE BÖCEK DÜŞTÜ

Kulaca mahallesinde ceviz üretimi yapan çiftçi Mustafa Kaplan, ağaçlarını ilaçladığı sırada gökyüzünden önüne bir poşet düştü. Düşen poşet içerisinden çıkan böcekler uçmaya başladı. Binlerce böceği gören çiftçi Kaplan, ne olduğunu anlayamadan böcekleri ilaçla öldürmeye başladı. Böceklerin hangi cinsten olduğunu çözemeyen çiftçi, öldürdüğü böcekleri ve paraşütü alıp İnegöl Ziraat Odasının yolunu tuttu.

PARAŞÜTLE ATMIŞLAR

Olayı anlatan çiftçi Mustafa Kaplan, "Tarlamdaki ceviz ağaçlarını ilaçlamaya gittim. Tarlamda paraşüt şeklinde bırakılmış bir poşet buldum. Poşete yaklaştığımda içerisinden böcekler uçuşmaya başladı. Ben de sırtımdaki ilaç pompasıyla bir kısmını öldürdüm. Bu tür böceği ömrümde ilk kez gördüm. Hangi cins olduğunu bilmediğim böcekleri Ziraat Odasına getirdim. Keneye de, patates böceğine de benziyor gibi ama ne olduğunu ne amaçla atıldığını anlamadık." dedi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, "Hayatımız tarım sektöründe geçti. Bu güne kadar böyle bir böcek cinsini görmedim. İlk bakışta patates böceğine benziyor gibi ama o da değil. İlginç bir cins. Bunun içindeki milyonlarca böcek havadan paraşütle atılmış. Elle yapılmış bir paraşüt. Bu memlekette görmediğimiz böcek cinslerini de görmüş olduk. Zaman zaman aramızda da konuşuruz, biyolojik mücadeleyle ilgili. Eskiden patates böcekleri ve farklı böcekler yoktu. Sonradan ülkemizde ortaya çıkmaya başladı. Bunu çiftçimiz fark etmiş. dedi.

"TARIM SEKTÖRÜMÜZLE OYNAYAN ÜLKELER VAR"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Belki de bunu Türkiye'nin farklı bölgelerine de bıraktılar. Tarım sektörümüzle, bitkisel genetiğimizle de oynayan ülkeler var. Basit bir şey gibi görünüyor ama bu ürünlerimize veya topraklarımıza zarar verebilir. Bu böceklerini örneklerini, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarı'na göndereceğiz. Böceklerin hangi cins veya neye zarar verdiğini görmüş olacağı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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