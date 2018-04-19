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Çiftçiler dikkat! Meteorolojiden zirai don uyarısı geldi

ÇİFTÇİLER DİKKAT! METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI GELDİ

Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için zirai don uyarısında bulundu.

Tarih : 19 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Çiftçiler Dikkat! Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı Geldi(6/10)2

Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünce Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için zirai don uyarısında bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının bölgede devam eden yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi altında olmasından dolayı mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyrettiği bildirildi.

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren düşeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ZİRAİ DON RİSKİ BULUNUYOR"

"Yarın Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri sıcaklık düşüşü ile birlikte hafif sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemizde yağışlı sistemle birlikte 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşüne bağlı olarak cumartesi ve pazar günleri, gece ve sabahın ilk saatlerinde iç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin yükseklerinde hafif kuvvette zirai don riski bulunduğundan başta zirai faaliyetlerle uğraşan ilgililerin ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 22 Nisan Pazar gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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