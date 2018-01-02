Adıyaman Çamgazi Barajının geçen yıl yüzde 22 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 7'ye düştü. Su çekilince ortaya çıkan araziler, çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandı.

Çamgazi Barajında su çekilince ortaya çıkan araziler, çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandı. Arazilere arı kovanları yerleştirildi. Arazilerdeki bitkiler insan boyuna ulaştı. Daha önce sular altında olan yerlere vatandaşlar araçlar ile gidiyor. Arazilerde hayvan otlatılıyor. Baraj kanallarından artık su akmıyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ

Adıyaman Çamgazi Barajının geçen yıl yüzde 22 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 7'ye düştü. 2017 yılının Ocak ve Şubat ayları son 50 yılın en kurak mevsimi yaşanırken, 2017 yılı Aralık ayı yağış miktarı da bir önceki yıla göre düşüş yaşadı.

2016 yılının Aralık aylında metrekareye 119 kilogram yağış düşerken, 2017 yılının Aralık ayında ise metrekareye 41 kilogram yağış düştü. Adıyaman'da 2015 yılında barajların doluluk oranı yüzde 100 iken, 2016 yılında yüzde 40, 2017 yılında yüzde 22 seviyesine düştü. Barajların doluluk oranı şuanda yüzde 7'ye düştü.

53 MİLYON METREKÜPTEN 8 METREKÜPE DÜŞTÜ

Yetkililer, 53 milyon metreküp olması gereken su miktarının 8 milyon metreküpe düştüğünü ve bunun 'ölü hacim' olarak tanımlandığını ifade etti.

Kış mevsimi olmasına rağmen Aralık ayı içerisinde metrekareye sadece 40 kilogram yağış düşmesinin kuraklık sinyali olduğunu belirten Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çiftçinin tedirgin olduğunu söyledi.

Yağışın olmaması halinde sıkıntılı bir sürecin başlayacağını kaydeden Salih Şahan, Çamgazi Barajının su seviyesinin her geçen yıl daha da düştüğünü ifade etti.

Salih Şahan, "Çamgazi Barajının göbeğindeyiz. Bu böyle giderse kuraklığa işarettir. Bu da çiftçilerimizi tedirgin ediyor. İnşallah Rabbim mevsimlerimizi mevsim eder. İnşallah bundan sonraki aylarda güzel bir yağış olurda çiftçilerimizde rahat nefes alır" dedi.

Kaynak: haberinburada