ÇİFTÇİLER, KURUYAN BARAJLARI TARLA OLARAK KULLANMAYA BAŞLADI
Adıyaman Çamgazi Barajının geçen yıl yüzde 22 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 7'ye düştü. Su çekilince ortaya çıkan araziler, çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandı.
Çamgazi Barajında su çekilince ortaya çıkan araziler, çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandı. Arazilere arı kovanları yerleştirildi. Arazilerdeki bitkiler insan boyuna ulaştı. Daha önce sular altında olan yerlere vatandaşlar araçlar ile gidiyor. Arazilerde hayvan otlatılıyor. Baraj kanallarından artık su akmıyor.
DOLULUK ORANI YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ
Adıyaman Çamgazi Barajının geçen yıl yüzde 22 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 7'ye düştü. 2017 yılının Ocak ve Şubat ayları son 50 yılın en kurak mevsimi yaşanırken, 2017 yılı Aralık ayı yağış miktarı da bir önceki yıla göre düşüş yaşadı.
2016 yılının Aralık aylında metrekareye 119 kilogram yağış düşerken, 2017 yılının Aralık ayında ise metrekareye 41 kilogram yağış düştü. Adıyaman'da 2015 yılında barajların doluluk oranı yüzde 100 iken, 2016 yılında yüzde 40, 2017 yılında yüzde 22 seviyesine düştü. Barajların doluluk oranı şuanda yüzde 7'ye düştü.
53 MİLYON METREKÜPTEN 8 METREKÜPE DÜŞTÜ
Yetkililer, 53 milyon metreküp olması gereken su miktarının 8 milyon metreküpe düştüğünü ve bunun 'ölü hacim' olarak tanımlandığını ifade etti.
Kış mevsimi olmasına rağmen Aralık ayı içerisinde metrekareye sadece 40 kilogram yağış düşmesinin kuraklık sinyali olduğunu belirten Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çiftçinin tedirgin olduğunu söyledi.
Yağışın olmaması halinde sıkıntılı bir sürecin başlayacağını kaydeden Salih Şahan, Çamgazi Barajının su seviyesinin her geçen yıl daha da düştüğünü ifade etti.
Salih Şahan, "Çamgazi Barajının göbeğindeyiz. Bu böyle giderse kuraklığa işarettir. Bu da çiftçilerimizi tedirgin ediyor. İnşallah Rabbim mevsimlerimizi mevsim eder. İnşallah bundan sonraki aylarda güzel bir yağış olurda çiftçilerimizde rahat nefes alır" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar