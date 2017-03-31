ÇİFTÇİLERE BÜYÜK DESTEK!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: "2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 4 milyar 210 milyon liralık ödeme yapılacak"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplam 4 milyar 210 milyon liralık ödeme yapılacağını bildirdi. Çelik, yazılı açıklamasında, söz konusu destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.
kaynak:habertürk
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