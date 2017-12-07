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Çiftçilere müjde! Tarımsal sulama yatırımlarına destek geliyor

ÇİFTÇİLERE MÜJDE! TARIMSAL SULAMA YATIRIMLARINA DESTEK GELİYOR

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemi yatırımlarında, mal alım tutarının yüzde 50'si kadar destek sağlanacak.

Tarih : 07 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Çiftçilere Müjde! Tarımsal Sulama Yatırımlarına Destek Geliyor(7/10)3

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretilmesi amaçlanıyor.

MAL ALIM TUTARININ YÜZDE 50'Sİ KADAR DESTEK

Kabul edilen başvurularda, sözleşmede belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemeyecek. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.Bu tebliğ kapsamında başvurular, programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak'tan başlayarak 60 gün içinde, mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılacak.

Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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