İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

çiftlerin hayatını da tatlandırıyor

ÇİFTLERİN HAYATINI DA TATLANDIRIYOR

Hemen her yemeğe lezzet katan karabiber, cinsel hayatı da tatlandırıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından karabiber, zengin içeriği ile sağlığa olumlu katkı sağlıyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:33
Puan Ver : Çiftlerin Hayatını Da Tatlandırıyor(5/10)3


Hazımsızlığı gidererek, kabızlık, kolit gibi hastalıkların oluşumunu önleyen karabiberin bir baharattan çok daha fazlası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bu baharat afrodizyak etkisi ile performans düşüklüğü yaşayanlara da güç verir" diyor.



Uzmanlar karabiberin sağlığa faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor... Karabiber, kandaki yağ oranını düşürür ve yeni yağ oluşumunu engeller. Karabiberli yiyeceklerle diyetinizi destekleyebilirsiniz.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çiftlerin  Hayatını  Da  Tatlandırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER