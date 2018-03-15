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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Eşi Tutuklandı

ÇİFTLİK BANK CEO'SU MEHMET AYDIN'IN EŞİ TUTUKLANDI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Tarih : 15 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın'ın Eşi Tutuklandı(5/10)1

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

TESLİM OLDU

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın bugün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı.

NÖBETÇİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın'ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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