ÇİFTLİK BANK CEO'SU MEHMET AYDIN'IN EŞİ TUTUKLANDI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.
TESLİM OLDU
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın bugün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı.
NÖBETÇİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın'ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pilot Melike'ye Veda! Fetö'nün Elinden Aldığı Rütbe, Tabutuna Serildi
- Ayşe Ve Aslı'ya Ortak Tören! Annesi Ağlayarak Tabutuna Omuz Verdi
- İran'da Düşen Jette Ölen 9 Kişiye Veda! Lianna Ve Eda İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor
- Üsküdar'da 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
- Soyacakları Dükkana Çatıdan Girmek İsteyen Hırsızlar, Başka Dükkanın İçine Düşünce Yakayı Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Jeremy Chardy'yi 2-0 Yenen Federer, Indian Wells'te Çeyrek Finalde
- Alman Basını: İstanbul'daki Cehennemi Bayern Soğuttu
- Kulüpten Kendi Parasını Alamayan Burak, 6 Futbolcunun Parasını Ödedi
- Volkan Demirel, Dalga Konusu Olan Resimle İlgili İlk Kez Konuştu: Zaten Amaç Benzememesi
- Süper Ligde Şampiyonluk Bahis Oranları Değişti
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar