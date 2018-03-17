ÇİFTLİK BANK CEO'SUNDAN MAĞDURLARA SESLİ MESAJ: GEÇMİŞ OLSUN
Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sundan mağdurlara sesli mesajı: Geçmiş olsun!
Binlerce kişiyi 511 milyon TL dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırdığı çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, "hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini" söyleyerek "geçmiş olsun" dedi.
MEDYAYI SUÇLADI
Sırra kadem basan CEO'nun medyayı suçlayarak başladığı 8 dakikalık ses kaydında hayat hikayesini de anlatmayı unutmadı.
HAPSE GİRMEMEK İÇİN URUGUAY'A KAÇTIĞINI SÖYLEDİ
Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını açıklayan Aydın, "Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu" doğruladı.
MAĞDURLARA BİTCOİN İLE ÖDEME YAPACAKMIŞ
Dolandırıcı CEO, "devletin tüm malvarlıklarına el koyduğunu, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını kalan kişilere de bitcoin ile ödeme yapacağını" söyledi.
Kaynak: haberinburada
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