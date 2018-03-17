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Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun
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Çiftlik Bank CEO'sundan mağdurlara sesli mesaj: Geçmiş olsun

ÇİFTLİK BANK CEO'SUNDAN MAĞDURLARA SESLİ MESAJ: GEÇMİŞ OLSUN

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sundan mağdurlara sesli mesajı: Geçmiş olsun!

Tarih : 17 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun(6/10)2

Binlerce kişiyi 511 milyon TL dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırdığı çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, "hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini" söyleyerek "geçmiş olsun" dedi.

MEDYAYI SUÇLADI

Sırra kadem basan CEO'nun medyayı suçlayarak başladığı 8 dakikalık ses kaydında hayat hikayesini de anlatmayı unutmadı.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN URUGUAY'A KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını açıklayan Aydın, "Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu" doğruladı.

MAĞDURLARA BİTCOİN İLE ÖDEME YAPACAKMIŞ

Dolandırıcı CEO, "devletin tüm malvarlıklarına el koyduğunu, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını kalan kişilere de bitcoin ile ödeme yapacağını" söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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