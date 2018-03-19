Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı
Diyarbakır Valiliği'nden Nevruz Kutlamalarına İzin Çıktı
Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur
Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı
Jet Kazasında Sır Dolu Ölüm! Kaptan Pilotun Cenazesine Ulaşılamadı
Vicdansız Annenin Boğduğu Minik Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: 2 Şehidimiz Var
Bahis Şirketi İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi
Otomotiv Devi, Uber'in Sistemine Talip Oldu
Cinnet Getirdi, 500 Bin Liralık Lüks Arabaya Gözünü Kırpmadan Çarptı
Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü
Kirli Ortaklık Tescillendi! Abd Askerleri, Terörist Cenazesinde
Jobs'un 45 Yıllık İş Başvurusu Formu, Servete Satıldı
Başbakan Müjdeyi Vermişti! Bir İlçeye Daha Doğal Gaz Geliyor
Veliaht Prens Açıkladı! Suudi Arabistan'da Kadınların Çarşaf Giyme Zorunluluğu Kalkıyor
Gizli Kamerayla Öğretmen Şiddetini Ortaya Çıkaran Veliye Soruşturma
17 Yaşındaki Kızı Tacizden Yargılanan Polis, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
Ats Taktırmayan Hafriyat Kamyonlarına Büyük Ceza! Son Gün 2 Nisan
Çiftlik Bank Mağdurları İkinci Kez Dolandırıldı

Çiftlik Bank Mağdurları İkinci Kez Dolandırıldı

ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARI İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDI

Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı. Dolandırıcılar, mağdurlara "Paranızı geri alacağız" deyip kişi başı 1000'er lira aldılar.

Tarih : 19 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Çiftlik Bank Mağdurları İkinci Kez Dolandırıldı(9/10)5

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO'su Mehmet Aydın binlerce vatandaşı dolandırdı. Birçok vatandaş paralarını nasıl geri alacaklarını düşünürken, bunu fırsat bilen yeni dolandırıcılar türedi. Bu kişiler belli bir miktar para karşılığında Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabileceklerini söyleyip insanları kandırıyorlar.

BİN 650 KİŞİYİ TEKRAR DOLANDIRMIŞLAR

Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı. Dolandırıcılar, paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandı. CNN Türk'ten Büşra Cin'in haberine göre İstanbul'da bin 650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çiftlik  Bank  Mağdurları  İkinci  Kez  Dolandırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER