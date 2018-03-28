Hükümet, piyasadan bir milyar liraya yakın para toplayan Çiftlik Bank dolandırıcılığından sonra harekete geçti. Toplam 65 şirketten oluşan "zinciri" kırmak için operasyon başladı. Çiftlik Bank'a ilişkin kırmızı bülten kararının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin banka hesapları bloke edildi, yurtdışı para transferleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) savcılık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı dosyaları incelemeye aldı, korsan şirketler hakkında kara para incelemesi başlattı.

35 ŞİRKET MERCEKTE

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlar Kurulu'nda Çiftlik Bank'ın da aralarında yer aldığı 65 şirketin denetim sürecine ilişkin sunum yaptı. Bakanlar Kurulu'nda Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın mal varlığına ve sistemden elde edilen paralarına el konulduğu anımsatıldı. Bakan Tüfenkci, yapılan incelemelerde 20 şirkette piramit satış sistemi tespit ettiklerini vurgulayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tüfenkci, 35 şirket, temsilci nezdinde denetimin sürdüğünü anlattı. Hakkında kırmızı bülten kararı çıkan Mehmet Aydın'la ilgili savcılıklara suç duyuruları artarken, Bakanlık bu konuda hazırladığı raporları MASAK'a iletti. MASAK da, soruşturma kapsamında kara para araştırması başlattı. Çiftlik Bank ve hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin arkasındaki isimler ve kaçırılan paranın izi sürülüyor. MASAK toplamda 65 şirketi mali takibe aldı. Bu şirketlerin internet erişimleri engellendi.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ VATANDAŞI UYARDI

Tüketici örgütlerinin temsilcileri, Çiftlik Bank benzeri yasal olmayan firmalar ile mağdur vatandaşlardan "paranızı kurtaracağız" diyerek ücret talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bedava peynir fare kapanında olur" dedi.

TAVUK VE YUMURTALAR SATIL ACAK

Çiftlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak. Taraklı Mal Müdürlüğü'nde 29 Mart Perşembe günü (yarın) yapılacak ihaleden elde edilecek gelirin Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacağı ve şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi.

YENGESİ URUGUAY'A GİTMİŞ

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında firari Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın ifadesinde, sistemin kurulmasının ardından Mehmet Aydın ve eşinin, balayı için Uruguay'a gittiğini söyledi. Aydın, "Ben de onlarla Montevideo'da buluştum. Şu anda Mehmet Aydın'ın bulunduğu villaya gittik" dedi.

ANADOLU FARM'IN KURUCUSU GÖZALTINDA

Çiftlik Bank vurgununun ardından patlak veren Anadolu Farm ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ile şube müdürlerinin ardından bu kez de Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada Anadolu Farm'ın program yazılımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan Konya'nın Karapınar ilçesinde üyelerinin parasını ödemediği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan DKC Hayvancılık'ın (Süt Bank) mağdurları paralarının iadesini istedi. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada