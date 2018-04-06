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Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 6 Gözaltı: Şirketin Muhasebecisi de Gözaltında

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 6 GÖZALTI: ŞİRKETİN MUHASEBECİSİ DE GÖZALTINDA

Çiftlik Bank dolandırıcılığı soruşturmasında aralarında şirketin muhasebecisinin de bulunduğu 6 yönetici ve çalışan gözaltına alındı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 6 Gözaltı: Şirketin Muhasebecisi De Gözaltında(9/10)5

Türkiye genelinde milyonlarca liralık vurgunun yapıldığının ortaya çıktığı Çiftlik Bank dolandırıcılığı soruşturmasında 6 şirket yöneticisi ve çalışanı göz altına alındı.

ŞİRKETİN MUHASEBECİSİ DE GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan şahıslar arasında şirketin muhasebecisinin de bulunduğu 6 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

BİTCOİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Balıkesir polisiyle baskın yapan İEM ekipleri, bitcoin üretiminde kullanılan çok sayıda bilgisayar ve cihaza da el koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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