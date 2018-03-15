ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA BİR TUTUKLAMA DAHA
Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
GEYVE'DE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, H.T. Sakarya'nın Geyve ilçesinde gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE EŞİ TUTUKLANMIŞTI
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35) ve savcılığa teslim olan şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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