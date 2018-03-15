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ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA BİR TUTUKLAMA DAHA


Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha
Tarih : 15 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Çiftlik Bank Soruşturmasında Bir Tutuklama Daha(8/10)4

Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GEYVE'DE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, H.T. Sakarya'nın Geyve ilçesinde gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE EŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35) ve savcılığa teslim olan şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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