Aralarında Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

URUGUAY VE BULGARİSTAN'DAN İADESİ TALEP EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay'da tutuklu olan Osman Naim Kaya ve Bulgaristan'da tutuklu olan Düzgün Genç'in Türkiye'ye iadesi talep edildi.

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