ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! 6 ŞÜPHELİYE KIRMIZI BÜLTEN
Son dakika... Adalet Bakanlığı, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.
Aralarında Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.
URUGUAY VE BULGARİSTAN'DAN İADESİ TALEP EDİLDİ
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay'da tutuklu olan Osman Naim Kaya ve Bulgaristan'da tutuklu olan Düzgün Genç'in Türkiye'ye iadesi talep edildi.
Kaynak: haberinburada
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