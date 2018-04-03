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Çiftlik Bank Soruşturmasında Kırmızı Bültenle Aranan İsim Bulgaristan'da Yakalandı

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İSİM BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç Bulgaristan'da yakalandı. Çiftlik Bank'ın beyin takımından olan Düzgün için Türkiye iade talebinde bulundu.

Tarih : 03 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Çiftlik Bank Soruşturmasında Kırmızı Bültenle Aranan İsim Bulgaristan'da Yakalandı(8/10)4

Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan'da yakalandı.

İADESİ İSTENDİ

Türkiye Düzgün Genç isimli zanlının iadesi için harekete geçti.

6 KİŞİLİK ÜST DÜZEY KADRO

Çiftlik Bank olayına dair ilk soruşturma Sakarya'da başlamıştı. Buradaki soruşturma kapsamında bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında baş fail Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve Çiftlik Bank'ın genel müdürü Savaş Yıkılmaz da var. Savcılık ayrıca organizasyonunun üst düzey yöneticileri konumunda olan 6 kişi hakkında da Kırmızı Bülten talep etti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Mehmet Aydın'ın da dahil olduğu bu 6 kişi organizasyonun 'beyin takımı' olarak değerlendiriliyor.

SİSTEMİN BEYNİ: CUDİ CUMHUR

Listenin en başında Mehmet Aydın var. En son Uruguay'da görülmüş daha sonra kayıplara karışmıştı. Ondan sonra gelen kişi ise kardeşi Fatih Aydın, onun da Mehmet Aydın ile birlikte olduğu değerlendiriliyor. Listenin üçüncü sırasında ise Cudi Cumhur Yurdakul var. Yurdakul, Mehmet Aydın'ın 'teknik' ekibinden. Bütün yazılımları yapan ve işleten kişi. Nerede olduğu bilinmiyor. Ondan sonra gelen kişi ise Osman Naim Kaya... Belki de en kilit isimlerden biri. Zira Mehmet Aydın'ın Urugay'daki bütün bağlantılarını ve düzenini organize eden kişi. Aydın'ın paraları onun üzerinden kaçırdığı değerlendiriliyor. Şu anda Uruguay'da tutuklu. Türkiye iadesi için harekete geçti. Henüz bu konuda bir netice yok. Umeyr Karakoç, beşinci sıradaki isim. Babası Mehmet Aydın'ın organizasyonundaki üst düzey isimlerden biri. En son sosyal medya paylaşımı Arjantin'den... Son sırada ise Düzgün Genç var. Onun da nerede olduğu meçhul. Türkiye, bu isimleri İnterpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında arıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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