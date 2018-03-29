ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: 3 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.
Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 3 şirkete kayyum atandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
- Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
- İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
- İngiltere Ve Rusya Arasında Suikast Krizi Büyüyor! 700 Zengin Rus Mercek Altına Alınacak
- Teröristlerin Beton Fabrikası Bulundu! Tünel Ve Mevzi Yapılıyordu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'u Hedef Aldı: Onu Tebrik Ediyorum, Fethullah Gülen'in Yapamadığını Yaptı
- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
- Inter, Emre Mor'u Transfer Edemeyen Sportif Direktörünü Kovdu
- Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz
DÜNYA HABERLERİ
- Veliaht Prens İmaj Değiştirdi, Takım Elbisesiyle Kahve İçmeye Gitti
- Müzisyen Konser Salonuna Dava Açtı: Ses Çok Yüksekti
- Ajan Krizinde Rusya'ya Bir Darbe Daha! 3 Ülke Daha Kervana Katıldı
- Alkol Alan Çinli Kadınlar Beğendikleri Adamı Kaçırmaya Çalıştı
- Trump'tan Kim'le İlgili Bir Açıklama Daha: Benimle Görüşmek İçin Sabırsızlanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar