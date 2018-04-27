ÇİFTLİK BANK'IN BEYNİ DENİYORDU! CUDİ CUMHUR TUTUKLANDI
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.
BREZİLYAYA GİDİP FİRARİ CEO MEHMET AYDIN İLE GÖRÜŞMÜŞ
Soruşturma kapsamında tutuklanan Yurdakul'un firari şüpheli Mehmet Aydın'ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu, örgüt kapsamındaki faaliyetleri sürdürmek için 5 Mart 2018 tarihinde Brezilya'ya gittiği, 8 Mart 2018 tarihinde döndüğü ve aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği öğrenildi.
HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI
Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın ile Cumhur'un da aralarında bulunduğu firari şüpheliler için Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.
YAZILIMCININ İZİ MALTEPE'DE BULUNMUŞTU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 isimden biri olan, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un izini Maltepe'de bulmuştu. Ekipler bir süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti.
Kaynak: haberinburada
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