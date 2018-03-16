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Çiftlik Bank'ın CEO'su hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapıyormuş

ÇİFTLİK BANK'IN CEO'SU HAKKINDA İLGİNÇ DETAY: BULAŞIKÇILIK YAPIYORMUŞ

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü.

Tarih : 16 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Çiftlik Bank'ın Ceo'su Hakkında İlginç Detay: Bulaşıkçılık Yapıyormuş(5/10)1

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.

SGK KAYITLARINDA İSMİ VAR

SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi.

Mehmet Aydın'ın Ekim 2013'te işe girdiğini ve 2 ay sonra ayrıldığını belirten Sabahyıldızı, "Mehmet Aydın, mekanlarımızın mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalışmaktaydı. Aydın, çalışma arkadaşlarının arasında uyumlu ve sevilen birisiydi. Sessiz, içe dönük ve enteresan da denilebilecek bir çalışanımızdı. Çok gariban bir çocuktu." dedi.

"İŞİNİ GÜCÜNÜ YAPARDI, UYUMLUYDU"

Yusuf Sabahyıldızı, o dönemdeki çalışma arkadaşlarından, Mehmet Aydın'ın babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrıldığını öğrendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Aydın, bir süre evsiz kalıyor. Bu süreçte çalışma arkadaşları aralarında para toplayıp ona 2 odalı bir ev tutuyorlar. O dönemde ekonomik sıkıntıları olduğu halinden belliydi. İşini gücünü yapardı, uyumluydu. Mutfakta bir sorun yaşatmadı. Yoğun günlerde bile gayet iyi çalıştığını ustaları söylüyordu. Medyada gündeme geldikten ve bu mağduriyetler ortaya çıktıktan sonra bu yüzü gördüğümde 'Acaba mı?' dedim. Çalışma arkadaşları Aydın'ı tanıdı. Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık. Yani neresinden bakarsanız bakın, çok enteresan. İçine kapanık birinin böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum."

Sabahyıldızı, birçok mağdurun olduğu böyle bir süreci üzüntüyle izlediklerini ve bir an önce Mehmet Aydın'ın yakalanmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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