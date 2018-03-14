ÇİFTLİK BANK'IN SAHİBİNE DARBE: YÖNETİCİSİ YAKALANDI, EŞİ TESLİM OLDU
Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın da savcılığa giderek teslim oldu.
Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi.
TESİSLERDE ARAMA YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak'ın (35) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.
"HABERİM OLMADAN ŞİRKET MÜDÜRÜ YAPILDIM"
Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EŞİ DE TESLİM OLDU
Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak'ın ikametine yapılan operasyon sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın'ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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