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Ciftlik Bank'ın Son Mağdurları Futbolcular

CİFTLİK BANK'IN SON MAĞDURLARI FUTBOLCULAR

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına, Süper Lig ve 1. Ligde oynayan yaklaşık 600 futbolcunun da takıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 26 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Ciftlik Bank'ın Son Mağdurları Futbolcular(10/10)6

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynayan futbolcularında da takıldığı iddia edildi.

600'E YAKIN FUTBOLCU DOLANDIRILDI

Skorer'de yer alan haberde 600'e yakın futbolcunun Çiftlik Bank'a para yatırdığı ifade edildi. Futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu belirtildi.

Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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