ÇİFTLİK BANK'IN TEK KAZANANI PARAYI İADE ETTİ AMA BAŞI HALA BELADA
Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın durumu ise diğerlerinden farklı. O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı iade etmek için yola çıkmıştı. Çünkü Çiftlik Bank kurucuları, makine imalatçısı Fatih Yalçınkaya'ya ambalaj makinesi yaptırmış, parasını da peşin vermiş, sonra makineyi almadan ortadan kaybolmuştu.
PARAYI İADE ETTİ AMA BAŞI DERTTEN KURTULMADI
Fatih Yalçınkaya, CNN TÜRK'te "Bir garip Çiftlik Bank hikayesi" başlığıyla yer alan haberde "Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı devlete iade etmek istiyorum" demişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu haberin ardından devreye girdi. Yalçınkaya, savcılığa ifade verdi ve parayı da iade etti. Ancak başı hala dertten kurtulmadı.Fatih Yalçınkaya
MAKİNEYE HACİZ KOYULDU
Konya'dan bir avukat, 143 bin 832 lira alacaklı olduğunu iddia etti. Konya 4. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makineye haciz koyuldu.
"PARAYI MEHMETÇİK'E BAĞIŞLAYACAĞIM"
Fatih Yalçınkaya ise bu olayın üzerine haczin bir an önce kaldırılmasını istedi. Parayı da Mehmetçik'e bağışlayacağını açıkladı.
(Kaynak: CNN Türk)
Kaynak: haberinburada
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