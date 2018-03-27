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Çiftlik Bank'ın Ürünleri Satışa Çıktı! Gelen Para Mağdurlara Verilecek
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Çiftlik Bank'ın ürünleri satışa çıktı! Gelen para mağdurlara verilecek

ÇİFTLİK BANK'IN ÜRÜNLERİ SATIŞA ÇIKTI! GELEN PARA MAĞDURLARA VERİLECEK

Çiftlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Mavi Yumurta Üretim Tesisindeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleye çıkacak. İhale sonucu elde edilen para Çiftlik Bank mağdurlarına dağıtılacak.

Tarih : 27 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Çiftlik Bank'ın Ürünleri Satışa Çıktı! Gelen Para Mağdurlara Verilecek(8/10)4

Çitlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak.

AÇILIŞINI MEHMET AYDIN YAPTIŞTI

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki,Taraklı-Göynük Yolu'nun Yeniköy mevkiinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nde üretim devam ediyor. Soruşturma başlatıldığı gün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yediemine teslim edilen tesiste şu anda 6 kişi çalışıyor. Yaklaşık 5 ay önce CEO Mehmet Aydın'ın kurdelesini keserek açtığı 37 dönüm üzerindeki 6 bin metrekarelik tesiste 21 bin tavukla üretim yapılıyor.

21 BİN TAVUK VE 100 BİN YUMURTA İHALEYE ÇIKACAK

Tesisin içindeki canlı hayvan ve ürünler savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satılacak. Toplamda 21 bin tavuk ve satışa hazır olan 100 bin yumurtanın sahibi Taraklı Mal Müdürlüğü'nde 29 Mart Perşembe günü yapılacak ihalede en fazla teklif veren kişi olacak.

GELEN PARA MAĞDURLARA VERİLECEK

Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacak olan gelirin şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi. Tesise kayyum atanıp atanmayacağı kararını ise şirketin merkezi olan İstanbul'da görülen mahkeme tarafından verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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