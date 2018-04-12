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ÇİFTLİK BANK'TA 4 TUTUKLAMA TALEBİ! ARALARINDA MUHASEBECİ DE VAR


Çiftlik Bank'ta 4 tutuklama talebi! Aralarında muhasebeci de var
Tarih : 12 Nisan 2018, 19:50
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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ARALARINDA ŞİRKETİN MUHASEBECİSİ DE VAR

Aralarında Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K.'nın da bulunduğu 4 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talep edildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Kaynak: HABERTÜRK

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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