ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK VURGUN ANADOLU FARM: 200 MİLYON TL PARA TOPLAMIŞLAR
Çiftlik Bank'tan sonra ikinci büyük vurgunun Anadolu Farm olduğu ortaya çıktı. İncelemelerde aynı yöntemle bir yılda 200 milyon TL toplandığı tespit edildi.
Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın, sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. İncelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. Anadolu Farm, Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar, İmecebank, Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlar da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde. Ancak bu markalardan biri olan Anadolu Farm'ın üye sayısı ve topladığı iddia edilen para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde.
BİR YILDA 200 MİLYON TL TOPLANMIŞ
Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300'e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm'ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu. Anadolu Farm'ın, Çiftlik Bank ile söylem benzerliği dikkat çekiyor. İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerini "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" şeklinde oyaladığı görüldü.
Bir Anadolu Farm bayisi aynı zamanda Çiftlik Bank mağduru çıktı. Çiftlik Bank'a 190 bin TL kaptırdığını belirten bayi, ancak Anadolu Farm'a hâlâ güvendiğini söyledi.
MEHMET AYDIN İLE AYNI YAŞLARDA
Sabah'ın haberine göre, Çiftlik Bank logosunda inek yer alırken, Anadolu Farm'ın logosunda boğa resmi bulunuyor. Piyasadan 200 milyon TL topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'in Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın ile benzer yaşlarda olması da dikkat çekiyor. Telefonlara çıkmayan Karademir, üyelerine WhatsApp grupları ile mesaj yolluyor. Öte yandan Anadolu Farm üyelerinin de piyasadan daha fazla para toplayabilmek için Çiftlik Bank gibi milli duyguları kullandığı görülüyor.
TAVUK RESTORANI AÇMIŞ
Para yatıran üyelerin gözünü boyamak için yapılan yatırımlarda Anadolu Farm'ın tercih ettiği alan ise tavuk restoranları açmak olmuş. Kayseri ve Tokat'ta "Tauk" markasıyla restoran açan şirket, dağıttığı kârın buralardan geldiğini iddia ediyor.
BAKANLIK: NİTELİKLİ DOLANDIRICI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise Anadolu Farm'ın da nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakanlık ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Nevruz Hareketliliği! Polis Kuş Uçurtmuyor
- İşte Hsk Kararnamesi İle Görev Yeri Değişen 356 Hakim Ve Savcının Listesi
- Nevşin Mengü, Kendisini Kandıran Kardeşine Demediğini Bırakmadı
- Fetö'ye Komiserlik Sınavı Sorularını Sızdıran 14 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
- Eski Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı Hayatını Kaybetti: Ahmet Deniz Bölükbaşı Kimdir?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
Bu Haberle İlgili Yorumlar