ÇIĞ OTOMOBİLLERİ YUTTU, O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Rusya'da yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, otoparkta duran araçları yuttu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Rusya'nın Elbrus Dağı eteklerindeki bir tesisin otoparkına çığ düştü.
OTOMOBİLLERİ YUTTU
Parka halinde duran araçların üzerinde yavaşça ilerleyen kar kütlesi tüm araçları adeta yuttu. Karların içinde kalan araçlar birbirlerine çarparak hasar görürken vatandaşlar otomobillerini kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı.
Kaynak: haberinburada
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