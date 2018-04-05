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Çığlıklar İçinde 35 Dakikalık Yolculuk! Ön Cam Patladı, Tekne Su Aldı
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ÇIĞLIKLAR İÇİNDE 35 DAKİKALIK YOLCULUK! ÖN CAM PATLADI, TEKNE SU ALDI


Çığlıklar içinde 35 dakikalık yolculuk! Ön cam patladı, tekne su aldı
Tarih : 05 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Çığlıklar İçinde 35 Dakikalık Yolculuk! Ön Cam Patladı, Tekne Su Aldı(7/10)3

Hafta sonunu Sakız Adası'nda geçirmek isteyen bir grup, pazar günü tekneyle dönüşlerinde korku dolu anlar yaşadı. Lodos'a yakalanan tekne ön camı patlayınca su almaya başladı. Yolculardan biri ayağından yaralanırken, korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

TEKNE FIRTINAYA YAKALANINCA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Pazar akşamı Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca korku dolu anlar yaşandı. Yunan yetkililer tarafından çıkış izni verilen Türk yolcu gemisi 40 kilometre hıza yaklaşan Lodos fırtınası nedeniyle dalgalar arasında Çeşme'ye ulaşmaya çalıştı.

2 METRELİK DALGALAR ÖN CAMI PATLATTI, TEKNE SU ALDI

Dalgaların boyu 2 metreye yaklaşırken, bu arada ön camın üstünde bulunan tabelanın kırılıp ön camı patlattığı, daha sonra ise dalgalar nedeniyle tekneye, kırılan camdan su girdiği belirtildi. Yolcular yetkililerin uyarıları üzerine can yeleklerini giyerken çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu. Yolcu teknesinde bir kişi ayağından yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNÜŞ

Tehlike dolu dakikaların yaşandığı Sakız-Çeşme deniz yolculuğu esnasında vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatırken ölümden döndüklerini söyledi. 35 dakika süren yolculuğun ardından Sakız'dan dönen Türk turistler gümrükten çıkış yaptı. (Kaynak: Yeni Asır)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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