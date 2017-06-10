Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?

cihangir'de köpek gezdirme kavgası

CİHANGİR'DE KÖPEK GEZDİRME KAVGASI

İstanbul Cihangir'de dün akşam saatlerinde akılla durgunluk veren bir kaga yaşandı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:14
Puan Ver : Cihangir'de Köpek Gezdirme Kavgası(10/10)10


İstanbul Cihangir'de dün akşam saatlerinde akılla durgunluk veren bir kaga yaşandı. İddia göre Cihangir Parkı ve çevresinde köpeklerini gezdiren mahalle sakinleriyle köpeklerin buraya getirilmesini isyemeyen bir başka mahhleli arasında bu konuda tartışma yaşandı.



Cep telefonu ile kaydedilen olayda, iki grup arasında sözlü tartıma devam ederken köpeklerin parka getirilmesini istemeyen bir mahalleli köpek sahiplerinden birinin kafasına demir sopayla vuruyor. Bunulada yetinmeyen saldırgan araya girmeye çalışan mahalle sakinlerini de tahdit ediyor.



Köpeklerin parka getirilmesi konusunda daha önce de köpek sahipleriyle tartıştığı iddia edilen şahıs arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştıtrılırken de tehditler savurmaya devam ediyor. Saldırgan tarafından darp edilen ve kafası kırılan mahalli ise karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cihangir  De  Köpek  Gezdirme  Kavgası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER