

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Şakirpaşa Mahallesinde bir imalathanede sahte şampuan üretimi yapıldığı aynı mahallede bir depoda da çok miktarda şampuan olduğu ihbarı geldi. Polis ihbarı değerlendirerek eş zamanlı imalathane ve depoya baskın yaptı. Polis imalathanede 4 tank, yaklaşık 250'şer kiloluk 10 bidon içerisinde sahte şampuan ele geçirdi.







Ayrıca şampuanları koymak için boş kutu, şampuanlara katılan ham madde ve tuz ele geçirildi. Depoya yapılan baskında ise polis şok oldu. Zanlıların sahte şampuan dikkat çekmesin diye sevkiyatlarda şampuanların çikolata ve temizlik ürünleri kolilerinin içine koydukları görüldü. Polis yaptığı çalışmada A.A. isimli bir kişiyi gözaltına alırken ilk belirlemelere göre imalathane ve depoda yaklaşık 25 ton sahte şampuan olduğu tespit edildi.







kaynak:milliyet