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cildi gerdirme veya yağ aldırma selülite çare olmaz

CİLDİ GERDİRME VEYA YAĞ ALDIRMA SELÜLİTE ÇARE OLMAZ

Vücut gerdirme işlemleri çok fazla kilo vermiş ve derisi sarkmış kadınlara uygulanır. Ancak gerdirme cildin dokusunu ve kalitesini değiştiremez, selüliti yok edemez

Tarih : 30 Mart 2017, 09:42
Puan Ver : Cildi Gerdirme Veya Yağ Aldırma Selülite Çare Olmaz(8/10)7


Marketlerde yol açtığı hasarı onarmak ve selüliti önlemek için birçok ürün vardır ve bu ürünler çok iddialı olsa da selülit tedavisinin dokuz metodundan birini uygulamadıkları için bu ürünlerin selülit üzerinde bir etkisi olmaz.



Satışı yapılan ürünlerin çoğu ya hiç etki göstermez ya da çok az etki gösterir.

Zaman ve para harcamadan önce bilgi edinmek her zaman faydalıdır. Aşağıda, selüliti tedavi etmenin dokuz yolunu uygulamadıkları için aradığınız faydaları size sağlayamayacak olan birçok popüler ürün ve tedavi ile ilgili açıklamalar bulacaksınız.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cildi  Gerdirme  Veya  Yağ  Aldırma  Selülite  Çare  Olmaz    haber

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