Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Silifke'de hasat edilen çileğin bu sezonki ihracatına başlandı. Kapalı alanda çilek hasadının ihracata gönderildiğini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, "Bu yıl 20 bin dönüm araziden 80 bin ton ürün bekliyoruz. Özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent, Bahçeköy, Çeltikçi, Kurtuluş, Sökün ve Taşucu Mahallesinde çilek üretimi yapılmaktadır. Şu an kapalı alanda çileğimiz çıktı. Açıkta çileğimiz çıkmaküzeredir. İki gündür ihracatımız başladı. İhracattaki çileğimiz Rusya, Katar ve Dubai'ye gönderiliyor. İhracatta büyüt talep var. Ancak yeteri kadar çileğimiz yok. Çilek iç piyasada 4 ila 5 liradan satılırken, ihracata 5 lira 75 kuruştan gönderiyoruz" dedi.

"İHRACATIN YÜZDE 60'INI BİZ KARŞILIYORUZ"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise çileğin Silifke'de tarım anlamında çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Çilekte Türkiye'nin yüzde 40'nı üretim olarak biz Silifke çiftçisi sağlamaktayız. İhracatın ise yüzde 60'nı biz gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ihracat erken başladı. Geçen yılın başlarında ve bu yılın sonlarında Ortadoğu Ülkelerinden inanılmaz bir çilek talebi var. Bu ülkelere uçak kargo ile gönderiyoruz. Açıkta Nisan ayında başlayacak olan sezon için Rusya'dan inanılmaz bir talep var. Sezonun başında olmamızdan dolayı tam kapasiteye ulaşamadığımız için ihracat talebine cevap veremiyoruz. Çilek Silifke ekonomisine büyük bir girdi sağlıyor. Üretime ve istihdama büyük katkısı var. Temmuz ayı sonu itibariyle biten hasadın ardından tarlaların yeniden hazırlanıp ardından dikimin yapılması, akabinde gelen süreçte budanması, ilaçlanması, gübrelenmesi, yabani ot ile mücadelesi ve toplanması gibi çalışma süreci bir sonraki yılın haziran ayına kadar devam ediyor."

Kaynak: haberinburada