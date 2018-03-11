Erdoğan Talimat Verdi, Diyanet'ten Açıklama Geldi: Çalışıyoruz!
Trump, Kim İle Görüşmek İçin Tek Şart Koştu
Acı Tesadüf! İran'da Bir Ay İçerisinde İkinci Uçak Düştü
Tahran Büyükelçisi: Jetin Düştüğü Yerden Dumanlar Yükseliyor!
İran'da Düşen Türk Jetinin Hangi Holdinge Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Zorlu Mücadele Başladı! Canlı Anlatım
Fenerbahçe, Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Çıktı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Hastaneye Kaldırıldı
Hükümlülerden Enerjiye Destek! Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiyorlar
Sarıyer Takım Otobüsüne Diyarbakır'da Taşlı Saldırı
Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünyada İlk 5'e Girdi
Boğazına Bıçak Dayamışlardı! Sipariş Ettiği Çilekler Hayatını Kurtardı
Mesut Özil Premier Lig Tarihine Geçti! Rekor Kırdı
Yunan Mevkidaşına Sert Yanıt: Salamura Olmaktan Kurtuldunuz!
Afrin An Meselesi! Kritik Dağ Teröristlerden Temizlendi
Büyük Taşınma İçin Eğitim Çalışmaları Başladı
Teröristlerin Korkulu Rüyası Fatihler, Mavi Berenin Hikayesini Anlattı
Yürekleri Burkan Kare! Yıldız Futbolcunun Ayağı Kırıldı
İkiz Plakalı Taksiler İçin Plakalar Değişiyor!
Tarihin En İlginç Kaybolma Vakası Gizemini Koruyor

Çilekte ihracat patlaması! Rusya, Katar ve Dubai sıraya girdi

ÇİLEKTE İHRACAT PATLAMASI! RUSYA, KATAR VE DUBAİ SIRAYA GİRDİ

Rusya başta olmak üzere Katar ve Dubai'ye gönderilen çilekte ihracat patlaması yaşanıyor. Çilek iç piyasada 4 liradan satılırken ihracata 5 lira 75 kuruştan gönderiliyor.

Tarih : 11 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Çilekte İhracat Patlaması! Rusya, Katar Ve Dubai Sıraya Girdi(7/10)3

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Silifke'de hasat edilen çileğin bu sezonki ihracatına başlandı. Kapalı alanda çilek hasadının ihracata gönderildiğini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, "Bu yıl 20 bin dönüm araziden 80 bin ton ürün bekliyoruz. Özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent, Bahçeköy, Çeltikçi, Kurtuluş, Sökün ve Taşucu Mahallesinde çilek üretimi yapılmaktadır. Şu an kapalı alanda çileğimiz çıktı. Açıkta çileğimiz çıkmaküzeredir. İki gündür ihracatımız başladı. İhracattaki çileğimiz Rusya, Katar ve Dubai'ye gönderiliyor. İhracatta büyüt talep var. Ancak yeteri kadar çileğimiz yok. Çilek iç piyasada 4 ila 5 liradan satılırken, ihracata 5 lira 75 kuruştan gönderiyoruz" dedi.

"İHRACATIN YÜZDE 60'INI BİZ KARŞILIYORUZ"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise çileğin Silifke'de tarım anlamında çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Çilekte Türkiye'nin yüzde 40'nı üretim olarak biz Silifke çiftçisi sağlamaktayız. İhracatın ise yüzde 60'nı biz gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ihracat erken başladı. Geçen yılın başlarında ve bu yılın sonlarında Ortadoğu Ülkelerinden inanılmaz bir çilek talebi var. Bu ülkelere uçak kargo ile gönderiyoruz. Açıkta Nisan ayında başlayacak olan sezon için Rusya'dan inanılmaz bir talep var. Sezonun başında olmamızdan dolayı tam kapasiteye ulaşamadığımız için ihracat talebine cevap veremiyoruz. Çilek Silifke ekonomisine büyük bir girdi sağlıyor. Üretime ve istihdama büyük katkısı var. Temmuz ayı sonu itibariyle biten hasadın ardından tarlaların yeniden hazırlanıp ardından dikimin yapılması, akabinde gelen süreçte budanması, ilaçlanması, gübrelenmesi, yabani ot ile mücadelesi ve toplanması gibi çalışma süreci bir sonraki yılın haziran ayına kadar devam ediyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çilekte  İhracat  Patlaması  Rusya  Katar  Ve  Dubai  Sıraya  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER