Galatasaray Yeniden Lider! İşte Süper Ligde Son Durum
Şenol Güneş'ten Beklenmedik Tepki: Konuşmaya Gerek Yok
Arkadaşının Boynuna İp Bağlayıp Podyumda Gezdirdi
Çılgın Festivalin Yaratıcısı Felç Geçirip Yaşama Veda Etti
Fatih Terim: Türkiye'nin En İyi Kadrosu Beşiktaş'ta
Yeni Bir Hayat Planı Yaptı, Tatile Çıkmadan Önce Çocuklarını Boğdu
Dostluk Nişanı Fotoğraflarda Kaldı! Ağacın Yerinde Yeller Esiyor
Rus Ruletini Galatasaray Kazandı!
Fotoğraf Taksim'den! İstiklal'de Adım Atacak Yer Kalmadı
Bedelli Tartışmasına Kılıçdaroğlu Da Dahil Oldu!
Fatih Terim'den Derbi Öncesi Şenol Güneş Sürprizi
Derbide Galatasaray Çifte Haberle Sarsıldı!
Şırnak'tan Acı Haber! Gelin Arabasının Çarptığı Polis Şehit Oldu
Dün Müjde Bugün Tarih Verildi! Öğretmen Adaylarının Gözü Bu Haberde
Tam 6 Ton Saçıldı, Şemsiyeyi Açan Sokağa Koştu!
Dev Projede Sona Gelindi! Artık Taşkınlar Olmayacak
Şırnak'ta Üs Bölgesine Saldırı! Çatışma Çıktı, 1 Askerimiz Şehit Oldu
Koruma Altındaydı! Ormanda Gezen Arkadaş Buldu: Acımadan Vurmuşlar
Medipol Başakşehir'den Ankara'da Muhteşem Geri Dönüş!
Tüm Türkiye Nefesini Tuttu! Dev Derbide 11'ler Belli Oldu

Çılgın festivalin yaratıcısı felç geçirip yaşama veda etti

ÇILGIN FESTİVALİN YARATICISI FELÇ GEÇİRİP YAŞAMA VEDA ETTİ

ABD'nin dünyaca ünlü müzik ve sanat festivali Burning Man'in yaratıcısı Larry Harvey, bir ay önce geçirdiği felç sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Çılgın Festivalin Yaratıcısı Felç Geçirip Yaşama Veda Etti(10/10)6

Burning Man'in yaratıcısı Larry Harvey, 70 yaşında yaşama veda etti. 1986 yılında arkadaşı Jerry Goodell ile beraber yaz gün dönümünü kutlamak için San Francisco'daki Baker Sahili'nde bir tahta adamı ateşe vermiş, festivalin felsefesi de buradan doğmuştu.

TAHTA ADAM ATEŞE VERİLİYOR

1990 yılında Burning Man festivali ilk kez Nevada'nın kuzeybatısındaki Black Rock Çölü'nde düzenlenmişti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan festival alanı, sanatçıların dev enstalasyonlarıyla çevreleniyor, ortaya inşa edilen "Tahta Adam" da etkinliğin son gününde yakılıyor.

"ETİKETLER İÇİN YAŞAYAN BİR ADAM OLMADI HİÇ"

Burning Man şirketinin CEO'su Marian Goodell, ölümünün ardından Harvey için şu mesajı paylaştı:

"Larry etiketler için yaşayan bir adam olmadı hiç. Herhangi bir kalıba girmedi, tüm kalıpları yıkıp kendi hayatını yaşadı. O bir peyzaj mimarı, bir felsefeci, bir espritüel, bir vizyoner, yazar, ilham perisi ve yol göstericiydi. Hatta bir ara taksi şoförü ve bisikletli kurye de oldu. Varlığının yaşamlarımızdan eksildiğini yıllarca hissedeceğiz. Onun o yapan ruh sayesindeyse, asla bizden ayrılmayacak."

ASLEN BİR AŞK HİKAYESİ

Harvey, festivalin "kırık bir aşk hikayesinin yıldönümünde" doğduğunu söylemişti.

"HİKAYE YILLARDIR ŞİŞİRİLİYOR"

2016 yılında BBC'ye konuşan Harvey, "Bu hikaye yıllardır şişiriliyor. Aslında kız arkadaşımı yakıyordum. Hatta kulağa daha ilginç gelsin diye, kız arkadaşımın avukatını yakıyorum demiştim. İnanın yanan adamın nereden geldiğini bilmiyorum" demişti.

"Etkinliğin ruhu canlı ve ayakta" diyen Harvey, tüm bu çılgınlığın nereden geldiğini soranlara şöyle yanıt verdiklerini söylüyordu: "Bilmiyorum, bunu keşfedecek olan sizlersiniz."

Burning Man Project şirketi 2015'te yıllık gelirlerinin 37,5 milyon dolar olduğunu, 30,4 milyon dolarınında etkinliğin finansmanına ayrıldığını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çılgın  Festivalin  Yaratıcısı  Felç  Geçirip  Yaşama  Veda  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER