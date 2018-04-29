Burning Man'in yaratıcısı Larry Harvey, 70 yaşında yaşama veda etti. 1986 yılında arkadaşı Jerry Goodell ile beraber yaz gün dönümünü kutlamak için San Francisco'daki Baker Sahili'nde bir tahta adamı ateşe vermiş, festivalin felsefesi de buradan doğmuştu.

TAHTA ADAM ATEŞE VERİLİYOR

1990 yılında Burning Man festivali ilk kez Nevada'nın kuzeybatısındaki Black Rock Çölü'nde düzenlenmişti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan festival alanı, sanatçıların dev enstalasyonlarıyla çevreleniyor, ortaya inşa edilen "Tahta Adam" da etkinliğin son gününde yakılıyor.

"ETİKETLER İÇİN YAŞAYAN BİR ADAM OLMADI HİÇ"

Burning Man şirketinin CEO'su Marian Goodell, ölümünün ardından Harvey için şu mesajı paylaştı:

"Larry etiketler için yaşayan bir adam olmadı hiç. Herhangi bir kalıba girmedi, tüm kalıpları yıkıp kendi hayatını yaşadı. O bir peyzaj mimarı, bir felsefeci, bir espritüel, bir vizyoner, yazar, ilham perisi ve yol göstericiydi. Hatta bir ara taksi şoförü ve bisikletli kurye de oldu. Varlığının yaşamlarımızdan eksildiğini yıllarca hissedeceğiz. Onun o yapan ruh sayesindeyse, asla bizden ayrılmayacak."

ASLEN BİR AŞK HİKAYESİ

Harvey, festivalin "kırık bir aşk hikayesinin yıldönümünde" doğduğunu söylemişti.

"HİKAYE YILLARDIR ŞİŞİRİLİYOR"

2016 yılında BBC'ye konuşan Harvey, "Bu hikaye yıllardır şişiriliyor. Aslında kız arkadaşımı yakıyordum. Hatta kulağa daha ilginç gelsin diye, kız arkadaşımın avukatını yakıyorum demiştim. İnanın yanan adamın nereden geldiğini bilmiyorum" demişti.

"Etkinliğin ruhu canlı ve ayakta" diyen Harvey, tüm bu çılgınlığın nereden geldiğini soranlara şöyle yanıt verdiklerini söylüyordu: "Bilmiyorum, bunu keşfedecek olan sizlersiniz."

Burning Man Project şirketi 2015'te yıllık gelirlerinin 37,5 milyon dolar olduğunu, 30,4 milyon dolarınında etkinliğin finansmanına ayrıldığını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada