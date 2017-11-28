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Çılgın mandalinacı, yanık sesiyle sosyal medyayı salladı!

ÇILGIN MANDALİNACI, YANIK SESİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Bursa'da 10 yıldır pazarcılık yapan 21 yaşındaki Veysel Mutlu, tezgahın başında söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen oldu. Şimdi de Murat Boz'la şarkı söylemek.

Tarih : 28 Kasım 2017, 20:50
Puan Ver : Çılgın Mandalinacı, Yanık Sesiyle Sosyal Medyayı Salladı!(7/10)3

Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun tezgahının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı' olarak bilinen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

MURAT BOZ: İLGİLENECEĞİM BU KARDEŞİMLE

Veysel Mutlu'nun Instagram hesabı üzerinden paylaştığı 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısı 2 haftada 500 bin izleyiciye ulaştı. Çok sayıda ünlünün beğenisini toplayan videoyla ilgili şarkıcı Murat Boz da yorum yaptı. Boz, videounun altına "Yetenek her yerde yetenek...Bu zamanda mandalina bulmak zor, ilgileneceğim bu kardeşimizle" mesajıyla alkış emojisi koydu.

"EN BÜYÜK HAYALİM MURAT BOZ İLE ŞARKI SÖYLEMEK"

6 kardeşin en küçüğü olan Veysel Mutlu, en büyük hayalinin Murat Boz ile düet yapmak olduğunu söyledi. Mutlu, şöyle dedi:

"6 YILDIR PAZARDA ŞARKI SÖYLÜYORUM, TEPKİLER BENİ MUTLU EDİYOR"

6 yıldır tezgahın başında şarkı söylüyorum. İnsanların tepkileri beni çok mutlu ediyor. Artık şarkılarıma meyveleri katmaya başladım. Müşterilerin de oldukça dikkatini çekiyor. 2 haftalık sürede videolarım yükselişe çıktı. Bütün sevenlerim ve arkamda duranlar sağ olsun. Takipçi sayım 135 bini aştı. Videolarım 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, pazarda benimle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Aldığım tepkiler çok güzel.

"VİDEOLARIMIN BÖYLE İLGİLİ GÖRECEĞİ AKLIMA GELMEZDİ"

Pazarda 6 yıldır şarkı söylüyorum ama videolarımın böyle ilgi göreceği aklıma gelmedi. Yarışmacı olmasam bile konuk olarak o sahnede şarkı söylemek istiyorum. Murat Boz ile Gökhan Özoğuz ile Acun ağabey ve Hadise abla ile tanışmak görüşmek istiyorum. En büyük hayalim Murat Boz ağabeyim ile o sahneyi paylaşmak. Benim için en büyük mutluluk Murat Boz ile o sahnede şarkı söylemek olur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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