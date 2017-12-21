Sivas'ta Ata Sanayi Sitesinde 34 yıldır esnaflık yapan, evli ve 3 çocuk babası İsmail Güneş, oğlu Muhammet İkbal'in (10) isteği üzerine, otomobil yapmaya karar verdi. 4 ay önce kendisine ait dükkanda çalışmaya başlayan Güneş, kullanılmayan malzemeler ve motosiklet motoru ile otomobil yaptı. Güneş aracın yapımında sandalye, tekerlekli sandalye ve şanzıman ile çiçeklik kullandı. Aracın direksiyonu ahşap askılıktan, teker korumaları ise çorba kasesinden oluştu. İsmail Güneş, 2 kişilik olarak tasarladığı otomobile ise 'İsomobil H2O" ismini verdi.

4 AYDA TAMAMLADI, BİN 500 LİRAYA MAL OLDU

Oğlunun isteği üzerine çalışmaya başladığını ifade eden İsmail Güneş, "Ben de eldeki imkanları değerlendirerek bu aracı tasarladım, yaptım. Elimize bir hurdacıda motosiklet motoru geçti. Onun üzerinde bu gördüğünüz arabayı şekillendirmeye başladık. Önce jantlarını bulduk daha sonra evdeki eski sandalyelerimin döşemelerini buldum onları getirdim. Lastiklerini aldık. Direksiyon kısmında askılık çerçevesini kullandım. Ön camını plastikten aldım ona göre eğdim. Jantlarını çorba kaselerinden yaptım. Engelli araçlarının arka kısmının teker bağlantılarını kullandım. Acentelerden farlarını aldık. Onları monte ettik. 4 ay gibi bir sürede tamamladık. Bin 500 liraya mal oldu" dedi.

"10 LİRAYLA 100 KİLOMETRE GİDİYOR"

Güneş, aracı yaparken, aynı sanayide çalışan amca oğlu Mehmet Güneş'in motoru hidrojenle çalıştırmak için uğraştığını belirterek, "Amcaoğlu hidrojenle aracı çalıştırmak için proje yapmıştı. Benim adım da İsmail Güneş olduğu için, bu ismi koydular. Araç benzinli. 4 zamanlı. 50 km hız yapıyor. 10 liralık benzinle 100 kilometre yol yapıyor. İmkan verilirse geliştirmeyi düşünürüz, fakat biraz teşkilat lazım. Alet edevat imkanının geniş olması lazım. Ben imkanlarım dahilinde bunu yapabildim." diye konuştu. Yerli otomobil üretiminde baba yiğitler arandığına dikkat çeken Güneş, "Tabi ki Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi çok sanatkar ustalarımız var. Bunların önünün açılması lazım. Teşvik edilmesi lazım ki ilerde bizim de dışarıya bağımlılığımızı bir nebze olsun gidersin" dedi.

"GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR"

Araca ilginin yoğun olduğunu söyleyen Güneş, şunları söyledi:

"Aracı görenler dönüp dönüp bakıyorlar. 'Ne kadar güzel bir araç' diyorlar. Geçen istasyona benzin almaya gittik. İstasyondakiler içine bindi, fotoğraf çektirdiler. 'Ne kadar değişik bir araba olmuş' dediler. Yani görenlerin çok hoşuna gidiyor. Bu da beni memnun ediyor. Benim yaptığımı duyunca takdir ediyorlar, hoşlarına gidiyor. Esnaf komşularımız hayret etti. Ben dükkanın üst katında yaptım, indirdiğim zaman herkes şaşırdı. Değişik bir duygu, güzel bir duygu. Çocuğum da ilk görünce çok şaşırdı. Kendisi burada bir tur attı. Çok hoşuna gitti. Çok sevindi. Bir şeyler başarmak çok güzel."

Güneş, araca ciddi bir teklif yapan olursa satabileceğini söyledi.

"ARKADAŞIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Güneş'in iş arkadaşı Nuri Urut ise "İlk getirdiği zaman motoru paramparça haldeydi. Her iki motoru elden geçirmek şartıyla revizyon etti. Sonrasında kendi kafasından tasarlamış olduğu çizimleri vardı. Çizimleri uyguladı. Kasasını ilk ortaya çıkarttı. 4 ay uğraştı. Her gün bir şeyini tamamlıyordu. Biz de merak içindeydik acaba nasıl bir sonuç alacağız diye. Beklemediğimiz bir şey ortaya çıktı. Arkadaşımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada