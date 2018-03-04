Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

ÇILGIN PROJEDE KRİTERLER BELLİ OLDU: EKONOMİK ÖMRÜ 100 YIL!


Çılgın projede kriterler belli oldu: Ekonomik ömrü 100 yıl!
Tarih : 04 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Çılgın Projede Kriterler Belli Oldu: Ekonomik Ömrü 100 Yıl!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan ve güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan tarafından ilan edilen Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor. Kanalın tasarımında belirleyici faktörlerden olan, Kanal İstanbul'dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutları belirlendi. Buna göre, 275 metre boyunda, 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin 145 bin detveyt tonluk (DWT), 340 metre boyunda, 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise 120 bin DWT'lik yük taşıması öngörülüyor.

İNŞAAT SAFHASI 5 YIL SÜRECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesine konulan Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuru Dosyası'ndan derlenen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan ve güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan tarafından ilan edilen Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor.

EKONOMİK ÖMRÜ 100 YIL

Kanalın, gerekli bakım ve yenileme faaliyetlerinin yapılması kaydıyla asgari ekonomik ömrü ise 100 yıl olarak tahmin ediliyor.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos'un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece, Karadeniz'i Marmara ve Akdeniz'e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak.

KANAL DERİNLİĞİ 25 METRE OLACAK

Kanalın boyutlarının belirlenmesi sırasında, buradan geçmesi öngörülen gemilerin maksimum boyutuyla değişik gemi kategorileri için azami boyutlar incelendi. Bu kapsamda, 275 metre boyunda ve 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin azami 145 bin DWT ölü yük taşıması öngörülüyor. 340 metre boyunda ve 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise azami 120 bin DWT ölü yük taşıması planlanıyor.

Söz konusu gemilerin geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Kanalın genişliği, koridor üzerindeki yanaşma yapıları ve manevra alanlarına bağlı olarak yaklaşık 250 metre ile bin metre arasında değişiklik gösterecek.

EMNİYET İÇİN DALGAKIRANLAR YAPILACAK

Kanalın fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi, özellikle Karadeniz girişinde gemilerin kanala emniyetli giriş-çıkışı için dalgakıranlar yapılması planlanıyor. Gemi trafiğinin sürekli kontrol edilmesini sağlayacak kumanda merkezleri, kılavuz kaptan ofisleri, römorkör rıhtımları, sağlıklı trafik seyrinin temini için fenerler inşa edilecek.

Kanalda meydana gelebilecek arıza veya kaza durumunda gerekli yardımın sağlanacağı acil müdahale istasyonları, acil durum rıhtımları ile Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yer alacak bekleme alanları planda yer alıyor.

Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çılgın  Projede  Kriterler  Belli  Oldu  Ekonomik  Ömrü  100  Yıl    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER