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Çılgın Türk, ABD'li deve ortak oldu

ÇILGIN TÜRK, ABD'Lİ DEVE ORTAK OLDU

Menderes Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'ın yeğeni Nemir Kırdar'ın şirketi Investcorp, ABD'li stratejik iletişim ve danışmanlık firması olan ICR ile ortaklık kararı aldı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Çılgın Türk, Abd'li Deve Ortak Oldu(8/10)4

Damat markasını bünyesinde barındıran Orka Group'un yanı sıra Türk şirketi Tiryaki Agro'ya da yatırım yapan Bahreyn merkezli Investcorp şimdi de gözünü halkla ilişkiler sektörüne çevirdi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre İstanbul'un eski valilerinden, Menderes Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'ın yeğeni Nemir Kırdar'ın şirketi Investcorp, ABD'li ICR ile masaya oturdu.

550'DEN FAZLA MÜŞTERİYE SAHİP

Dünyanın önde gelen global yatırımcılarından biri olan Investcorp, ABD'li stratejik iletişim ve danışmanlık firması olan ICR ile ortaklık kararı aldı. Investcorp'un ortaklığıyla ABD'li ICR'nin organik büyümesini hızlanacak.

Investcorp'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1998 yılında kurulan New York merkezli ICR, yatırımcı ilişkileri, halkla ilişkiler, kriz ve özel durum iletişimleri, dijital/ sosyal medya ve sermaye danışmanlığı konularında çalışıyor. Firmanın ABD ve Çin'de 5 ofisi var. Bu ofislerde de 200'e yakın çalışan bulunuyor ve 550'den fazla müşteriye sahip.

AMCASI, YASSIADA'DA YARGILANDI

Türkiye'ye 1950'li yılların sonunda eğitim için gelen, amcası Lütfi Kırdar'ın Yassı Ada Mahkemeleri sırasındaki ölümünün ardından önce Irak'a, ardından ABD'ye çalışmaya giden Nemir Kırdar, bu ülkede 1969'da finans işine girdi ardından uzun yıllar dünyaca ünlü finans kurumu Chase'de üst düzey yönetici olarak çalıştı. Nemir Kırdar, 1974'te Chase Manhattan Bank'ta Başkan Yardımcılığı'na kadar yükseldi. Sonrasında 50 milyon dolarlık sermayeyle 1982'de Investcorp'u kurdu.

2010 sonunda Gaziantep'te bakliyat üretim ve ticareti konularında faaliyet gösteren Tiryaki Agro'ya 50 milyon dolarlık yatırım yaparak Türkiye'ye dönüş yapan Investcorp, ardından Orka Group'un yüzde 30'una ortak oldu. Şirketin Türkiye yatırımları 500 milyon doların üzerinde.

GUCCİ'Yİ BATMAKTAN KURTARDI

İş dünyasında önce 'para sihirbazı' olarak bilinen, yatırım yaptığı lüks markalarla tanınan Kırdar'ın en önemli başarı hikayesi Gucci oldu. 1987'de içine düştüğü zor durumda piyasa değeri 246 milyon dolara düşmüşken yatırım yaptığı Gucci'doen 1999'da çıktığında 2.1 milyar dolarlık bir dev olan Gucci'nin yanı sıra grup mücevher devi Tiffany Co., Saks Fifth Avenue ile İngiliz perakendeci Sainsbury gibi markalara da yatırım yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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