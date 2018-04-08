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Çilingiroğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Erdoğan'ı Çok Seviyorum!

ÇİLİNGİROĞLU'NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR: ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM!

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 1970'li yıllardan beri tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi.

Tarih : 08 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Çilingiroğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Erdoğan'ı Çok Seviyorum!(6/10)2

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda AK Parti'nin doğrularının çok fazla olduğunu söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

İşte Çilingiroğlu'nun verdiği röportajdan öne çıkanlar:

AK Parti'yi beğeniyor musunuz?

Doğruları daha fazla diye düşünüyorum.

"ERDOĞAN'I SEVİYORUM, ESKİ DOSTUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Eski dostum. 1970'lerin sonundan beri tanıyorum. Öğrenciydim o zaman. 16 yaşındaydım. Seversiniz veya sevmezsiniz ama çıkan neticeye saygı duyacaksınız. Sporcu olduğum için yenilsem de el sıkmayı bilirim. Madem özgürlükçüyüz, türbana da saygı duyacaksınız, bikiniye de. Bu kadar basit.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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