ÇİLİNGİROĞLU'NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR: ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM!
Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 1970'li yıllardan beri tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi.
Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda AK Parti'nin doğrularının çok fazla olduğunu söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.
İşte Çilingiroğlu'nun verdiği röportajdan öne çıkanlar:
AK Parti'yi beğeniyor musunuz?
Doğruları daha fazla diye düşünüyorum.
"ERDOĞAN'I SEVİYORUM, ESKİ DOSTUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Eski dostum. 1970'lerin sonundan beri tanıyorum. Öğrenciydim o zaman. 16 yaşındaydım. Seversiniz veya sevmezsiniz ama çıkan neticeye saygı duyacaksınız. Sporcu olduğum için yenilsem de el sıkmayı bilirim. Madem özgürlükçüyüz, türbana da saygı duyacaksınız, bikiniye de. Bu kadar basit.
Kaynak: haberinburada
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