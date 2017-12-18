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Cim Bom yıkıldı, liderlik macerası Malatya'da bitti

CİM BOM YIKILDI, LİDERLİK MACERASI MALATYA'DA BİTTİ

Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Tarih : 18 Aralık 2017, 07:00
Puan Ver : Cim Bom Yıkıldı, Liderlik Macerası Malatya'da Bitti(7/10)3

Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanlardaki kötü serisini Malatya'da da sürdürdü. Maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, liderlik koltuğunu da bıraktı.

MAÇ BİR ANDA 2-0'A GELDİ

Maça ev sahibi ekip önde baskıyla başlayan Malatyaspor, Galatasaray'ın pozisyon bulmasına izin vermedi. İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamayan Galatasaray savunmada da açıklar verdi. 38. dakikada Cissokho'nun ortasında arka direkte Pereira takımını öne geçirdi. Galatasaray golün şokunu atlamadan Boutaib kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

NDIAYE'NİN GOLÜ YETMEDİ

Geçen hafta Akhisar karşısında 2-0'dan dönen Galatasaray, 71. dakikada Ndiaye ile karambolden farkı bire indirdi. Kalan bölümde Malatya rakibine fırsat vermedi ve mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Üst üste 4. deplasman maçını da kaybeden Galatasaray 32 puanda kaldı ve liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı. 5 maç sonra kazanan Malatyaspor ise 19 puana yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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