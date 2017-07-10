Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Irak Başbakanı İbadi, Musul'a Bayrak Dikerek Deak'ın Temizlendiğini Duyurdu
Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!
Muğla'da İki Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
Belediye Başkanı Aleyna Tilki'nin Adını Duyduğunda Tanıyamamış
Adriana Lima, Yazar Metin Hara'yla Birlikte Muğla'ya Geldi
Gelin-Kaynana Kavgasında Çığır Açtılar: Beni Gece Lambasıyla Dövdü!
Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu
Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı
Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı
Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
İrem Derici'nin "Tektaş" Şarkısı Sakız Falından Çalıntı Çıktı

Cimbom, 4. yıldızını Sevilla'da buldu

CİMBOM, 4. YILDIZINI SEVİLLA'DA BULDU

Belhanda, Gomis ve Maicon transferleriyle sükse yaratan Galatasaray, Sevilla'da gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Mariano'yu bitirmeye çok yakın.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 20:50
Puan Ver : Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu(10/10)6

Sabri ve Cavanda'yla yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan Galatasaray, sağ ve sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, Sevilla'lı sağ bek Mariano'da sona gelindiği öğrenildi.

YILLIK 2.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'ın dün menajerini İstanbul'a getirdiği Mariano'yla her konuda anlaştığı ve 31 yaşındaki oyuncunun Sarı Kırmızılılar'la 3 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi. Brezilyalı oyuncu, Cim Bom'dan senede 2.2 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray, sözleşmesi gelecek sezon bitecek oyuncunun bonservisi konusunda da Sevilla'yla olumlu görüşmeler gerçekleştirdi ve orta noktanın bulunmasına çok yaklaşıldı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

GELİRSE 4. TRANSFER OLACAK

Mariano ile işi bitirmeye çok yakın olan Sarı-Kırmızılılar, transfer sezonu içerisinde Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis ve Maicon'u da renklerine bağladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cimbom  4  Yıldızını  Sevilla  Da  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER