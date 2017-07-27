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Cimbom, Feghouli yi bitirdi! Sıra takımında

CİMBOM, FEGHOULİ Yİ BİTİRDİ! SIRA TAKIMINDA

Cezayirli yıldız Feghouli ile anlaşan Galatasaray, kulübü West Ham ile pazarlıklarını sürdürüyor. Bonservisi taksit halinde ödemek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, transferi hemen bitirmek istiyor.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Cimbom, Feghouli Yi Bitirdi! Sıra Takımında(9/10)5

Galatasaray artık Feghouli transferini resmiyete dökmek için geri sayımda... Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Cezayirli yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Şu sıralarda oyuncunun kulübü West Ham United ile ödeme takvimi konusundaki görüşmeler devam ediyor.

İNGİLİZLER PARAYI PEŞİN İSTİYOR

Sarı-Kırmızılılar bir aksiklik çıkmazsa bu transferi 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştirecek. Ancak İngiliz kulübü paranın tamamını peşin olarak talep ederken, Galatasaray cephesi hem taksit hem de çeşitli bonuslarla uzlaşma sağlamaya çalışıyor.

CİMBOM YILLIK 3.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

West Ham'la anlaşma sağlanır sağlanmaz, Feghouli'nin Galatasaray'ın kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Yıldız futbolcuya da senelik 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yapıldığı ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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