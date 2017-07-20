CİMBOM İŞİ BİTİRDİ! ESKİ YILDIZI İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray, uzun zamandır peşinde olduğu eski oyuncusu Jason Denayer'i İstanbul'a getiriyor.
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Sarı-Kırmızılı yönetim, eski oyuncusu Jason Denayer'i İstanbul'a getiriyor.
GEÇEN SEZON 27 MAÇ OYNADI
Geçtiğimiz günlerde ismi Medipol Başakşehir ile de anılan Denayer'in kulübü M.City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Geçen sezonu Sunderland'te kiralık olarak geçiren oyuncu 27 maçta görev aldı.
(A Spor)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Harun Kolçak, Ölümünden 4 Gün Önce Doğum Gününü Kutlamıştı
- Boşanma Sürecinde Olduğu Eşinin Aracına Bomba Düzeneği Yerleştiren Koca Tutuklandı
- Gazeteci Mehmet Tezkan'ın Canlı Yayında Dudağı Kanadı
- Şırnak'ta Çıkan Çatışmada 26 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Motosikletiyle Aşırı Hız Yapan Genç Otomobille Kafa Kafaya Çarpışarak Can Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Seyyar Satıcı Kendisini Yakalayan Polisleri Anahtarlıkla Dövdü
- Suudi Arabistan'da Kısa Eteği Nedeniyle Gözaltına Alınan Kadın Serbest Bırakıldı
- Düğünde Havaya Ateş Açtı Silahı Beline Koyarken Küçük Kızı Kafasından Vurdu
- İran, Abd'nin Yeni Ambargolarına Karşı Nükleer Füze Kartını Ortaya Sürdü
- Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar