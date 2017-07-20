Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Sarı-Kırmızılı yönetim, eski oyuncusu Jason Denayer'i İstanbul'a getiriyor.

GEÇEN SEZON 27 MAÇ OYNADI

Geçtiğimiz günlerde ismi Medipol Başakşehir ile de anılan Denayer'in kulübü M.City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Geçen sezonu Sunderland'te kiralık olarak geçiren oyuncu 27 maçta görev aldı.

(A Spor)

Kaynak: haberinburada