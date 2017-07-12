Oyuncusunu Aslan'a Kaptıran Sevilla'dan Cimbom'a Transfer Çalımı
Galatasaray'a Cavanda Piyangosu! Harekete Geçtiler
Başbakan Yıldırım'dan, Chp Ve Hdp'ye 15 Temmuz Cevabı: Biz De Davet Edilmedik
Erdoğan'dan Chp'nin Yürüyüşüne Katılan Ahmet Türk'e Sert Çıkış: Hani Hastaydı Bu Yahu
Ağda Firmasının Aşırı 'ateşli' Reklamları Yasaklandı
"Akıncı Üssü'ndeki 15 Temmuz" Uzaydan Böyle Görüldü
Cimbom Uğraştı Uğraştı, Kaymağını Ukraynalılar Yiyecek
Fethiye'de Rezalet! Küçücük Erkek Çocukları, Barın Üstünde Dans Ettirdiler
Dünya'nın Yörüngesine İlk Işınlanma Yapıldı
Canına Kıyacaktı! Dalgınlığını Fırsat Bilen Polis Hayatını Kurtardı
Nasa'nı Güneş Yüzeyinde Fark Ettiği Leke, Dünya'ya Büyük Zarar Verebilir
21 Yaşındaki Futbolcu, Annesini Ve Kardeşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
Komşuların Park Yeri Kavgasında, 7 Aylık Hamile Kadın Dayak Yedi
Maçta Kalbi Duran 20 Yaşındaki Oyuncu, Komadan Çıkarılacak
Yolu Yapılmayan Köylü Kadınlar Yolları Kapatarak Amaçlarına Ulaştı
Abdullah Gül'den "Gülen İle Görüştü" İddialarına Yanıt
Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!
Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik
Deaş'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı

Cimbom uğraştı uğraştı, kaymağını Ukraynalılar yiyecek

CİMBOM UĞRAŞTI UĞRAŞTI, KAYMAĞINI UKRAYNALILAR YİYECEK

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Vlad Chiriches'e Shakhtar Donetsk de talip oldu. Ukrayna ekibi, Galatasaray'ın verdiği 2.5 milyon Euro'dan daha iyi bir teklif verdi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Cimbom Uğraştı Uğraştı, Kaymağını Ukraynalılar Yiyecek(8/10)4

Adı transfer döneminde sıkça Galatasaray ile anılan savunma oyuncusu Vlad Chiriches'e yeni bir talip çıktı.

GALATASARAY'DAN DAHA İYİ TEKLİF VERDİLER

Romanya basını, bonservisi Napoli'de olan başarılı savunma oyuncusu Chiriches için Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in de devreye girdiğini yazdı. Shakhtar Donetsk'in geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın yaptığı 2,5 milyon Euro'luk tekliften daha iyi bir öneri ile Napoli'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Romanya basınındaki haberde Napoli Teknik Direktörü Sarri'nin de 27 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığına yer verildi.

CHIRICIHES NAPOLI'DE KADROYA GİRMEKTE ZORLANDI

7 milyon Euro bonservisle gittiği Napoli'de ilk 11'e girmekte zorlanan 27 yaşındaki Rumen stoper, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a İtalya'da 3-2 yenildikleri maçta da ilk 11'de forma giydi.

1.84 boyundaki defans oyuncusu, 16 maçta 1304 dakika oynadı ve 2 gol attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cimbom  Uğraştı  Uğraştı  Kaymağını  Ukraynalılar  Yiyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER