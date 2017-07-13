CİMBOM'DAN BİR GARİP FRİKİK! KİMSE NE YAPTIKLARINI ANLAYAMADI
Galatasaraylı futbolcular, Selçuk İnan'ın kullandığı frikikte kalecinin görüşünü engellemek için, oyuncunun önüne yuvalandı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
BİR GARİP SERBEST VURUŞ!
Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk, topa vurmaya hazırlanırken, bazı Sarı-Kırmızılı oyuncular, rakip takım kalecisinin görüşünü engellemek için oyuncunun önüne yuvalandı. Bu görüntü ise izleyenleri şaşırttı.
Kaynak: haberinburada
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