

Galatasaray sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'nun yerine ara transferde kadroya katmak istediği stoper takviyesine, Serdar Aziz'den gelen kötü haber sonrası hız verdi.







Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Vegard Forren'in menajeriyle masaya oturan yönetim, Norveçli oyuncunun en kısa sürede kesin cevabını öğrenmek istiyor.







Dursun Özbek yönetimi, Molde forması giyen 28 yaşındaki savunmacıdan olumsuz yanıt gelmesi halinde ise alternatif isimlere yönelecek.







kaynak:habertürk